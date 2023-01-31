Kandıra Ziraat Odası'nda yarın genel kurul var

Kocaeli'nin tarımsal alanı 235 köy ile en yüksek olan Kandıra'da, Kandıra Ziraat Odası Başkanlığı, yarın (1 Şubat 2023 Çarşamba) olağan genel kurula gidiyor. Olağan genel kurul öncesi ilçenin 96 mahallesinde yaptığı seçimle delegeler belirlendi. Oda üyeleri sandık başına giderek 96 mahallede kurulan sandıklarda delegelerini seçti. Seçilen delegeler, yarın yapılacak olan kongrede oy kullanabilecek.

TEK LİSTE İLE GİDİLECEK

Kongre 14:00 - 16:00 saatleri arasında Kandıra Namazgah Kültür Merkezinde yapılacak. Kandıra Ziraat Odası başkanı Erdal Çetin’in yeniden aday olacağı ve seçimlere tek liste olarak gireceği tahmin ediliyor.

"ALLAH İZİN VERİRSE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Seçimi odanın sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Başkan Erdal Çetin "Kıymetli üyelerimiz; sizlerin desteği ile 2019 yılında seçilmiş olduğum Kandıra Ziraat Odası Başkanlığı görevinin dördüncü yılındayız. Her platformda sizlerin hakkını savunan sesiniz olmaya çalışan ve odamızın bu durumlara getirerek sizlere hizmet etmek için uğraş veren anlayış ile bir dönemi bitirmiş bulunmaktayız. Benimle birlikte seçilen delegelerimiz, muhtarlarımız ve çalışma arkadaşlarım ile birlikte sizlere elimizden geldiğince en iyi hizmeti vermeye çalıştık. 01.02.2023 Çarşamba günü yapılacak genel kurulda bu göreve, oluşturduğumuz listemizle Allah izin verirse devam etmek istiyoruz. Bu anlamda genel kurul toplantımızda sizleri de aramızda görmek bizlere ayrıca gurur verecektir. Tüm çiftçilerimizi ve hemşerilerimizi saygıyla selamlarım."dedi