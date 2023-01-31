Dernekler Futbol Turnuvası'nda heyecan başladı



Derince'deki sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı açılış maçıyla 24 derneğin mücadelesine sahne olacak olan turnuva başladı. Turnuvanın dernekler arasındaki birlik ve beraberliği pekiştireceğini vurgulayan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Sivil toplum kuruluşlarımız ilçemizin en önemli zenginliği. Derneklerimiz, meslek gruplarımız ve spor kulüplerimiz, bizim yol arkadaşlarımız. Her zaman dile getirdiğim gibi ortak akıl vurgusuyla ilçemizi yönetirken en büyük gücümüzü sivil toplum kuruluşlarımızdan alıyoruz. Sporun birleştirici özelliğini ön plana alarak düzenlediğimiz turnuvamızın da bu anlayış çerçevesinde birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğine inanıyorum. Kazananın dostluk ve kardeşlik olması temennisiyle turnuvamızda mücadele verecek olan tüm derneklerimize gönülden başarılar diliyorum" dedi.

Yenikent Halı Saha Tesisleri'nde oynanan günün ilk karşılaşmasında Derinceliler Derneği ile Yozgatlılar Derneği karşı karşıya gelirken, müsabakadan galip ayrılan taraf 7-4’lük skorla Yozgatlılar Derneği oldu. A Grubu’nun bir diğer karşılaşmasında ise Yörükler Derneği, KİĞI Yayladere Derneği’ni 6-3'lük skorla mağlup edip, turnuvaya galibiyetle başlamayı başardı.