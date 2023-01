Muharrem İnce, eylemdeki TÜPRAŞ işçisini ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret çerçevesinde iki gününü Kocaeli’ye ayırdı. Dün Gebze ve İzmit ilçelerinde çeşitli programlara katılan İnce, bugünkü ilk programını Derince’de gerçekleştirdi. Derince’nin muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen İnce, ardından rotasını Körfez ilçesine çevirdi. Başkan İnce, 6 gündür iş yavaşlatma eylemini sürdüren TÜPRAŞ işçisine destek ziyareti yaparken, “ Türkiye’nin en önemli tesislerinden birinin önünde olduğumu biliyorum. Burada grev hakkı yok diye, stratejik bir tesis diye 2021’e göre 2022’de yüzde 1135 kar etmiş bir şirket resmen emeği gasp etmektedir” diye konuştu.

İnce’den 6’lı masaya şok sözler: “At izi, it izine karıştı”

Derince’de katıldığı programda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulundu. İnce, “Bana, ‘Bu iktidar değişmeli diyorsun, altılı masayı niye beğenmiyorsun?’ diyorlar. Beğenmiyorum. Neyini beğenmiyorum? Ali Babacan çıkıp, ‘Anayasadan Türklüğü çıkaracağız’ diyor. Lafa bak ya! Tam FETÖ ağzı. CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu çıkıp Atatürk ve İsmet İnönü’ye faşist diyor. Olacak iş değil. At izi, it izine karıştı. Kim nerede belli değil” sözlerini kaydetti.

İnce’den TÜPRAŞ işçilerine destek ziyareti

Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu TÜPRAŞ İzmit, Aliağa, Batman ve Kırıkkale rafinerilerinde çalışan yaklaşık 5 bin işçinin beklediği ek zam düzenlemesinin ardından İzmit rafinerisinde 6 gün önce iş yavaşlatma eylemi başladı. İzmit Rafinerisinde çalışan yaklaşık bin 650 işçi yüzde 9,60 oranındaki ek zammın yükseltilmesini istiyor. Muharrem İnce’nin Derince’den sonraki ziyareti TÜPRAŞ oldu. İnce’yi TÜPRAŞ Rafinesi ana kapısı önünde Petrol İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu ve TÜPRAŞ işçileri karşıladı.

“2022’de yüzde bin 135 kar etmiş bir şirket resmen emeği gasp etmektedir”

2022’de yüzde bin 135 kar etmiş firmanın TÜPRAŞ işçisinin emeğini gasp ettiğini ifade eden Muharrem İnce, “Türkiye’nin en önemli tesislerinden birinin önünde olduğumu biliyorum. Burada grev hakkı yok diye, stratejik bir tesis diye 2021’e göre 2022’de yüzde 1135 kar etmiş bir şirket resmen emeği gasp etmektedir. Hafta sonu izinlerinize mesai yazıldığını da biliyorum. Ek zam talebinizin, enflasyon farkını alamadığınızı da biliyorum. Aynı sektörde çalışanlarla sizin ücretlerinizin yarı yarıya düşük olduğunu da biliyorum. Bunların hepsini biliyorum. Bunların takipçisi olacağız. Bazı şeylere güvenerek yüzde 1135 kar etmiş bir kurum kimsenin hakkını yememeli. Yedirmeyeceğiz, yanınızda olacağız” diye konuştu.

“Ne zaman isterseniz görevimi yaparım”

İşçiler ne zaman isterlerse desteğini esirgemeyeceğini belirten İnce, “Yıllarca tarlalarda çalışmış, tahtanın başında fizik anlatmış, mecliste kürsülerde konuşmuş, ya eliyle, ya diliyle ve beyni ile yaşamını sürdürmüş biri olarak söylüyorum. Haklı mücadelenizde yanınızda olacağız. Ne zaman isterseniz gelip burada görevimi yaparım. Basın açıklamasında bulunuruz, her zaman yanınızdayım” şeklinde konuştu.