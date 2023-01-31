Gölkay Park cazibe merkezi olacak

İzmit Belediyesi, atıl durumda olan Gölkay Park’ı İzmit’e yeniden kazandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğünce projesi yapılan Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı’nda oluşturulacak ünitelerde çeşitli su sporları yapılabilecek. Proje çerçevesinde sporcular için soyunma ve tuvalet alanlarıyla, ilgili spor ekipmanlarının satışının yapılacağı mağazalar ve yönetim ofisi de yer alacak. Hem İzmit hem de yakın il ve ilçelere hitap eden popüler bir çekim alanı olması adına çalışmaların sürdüğü alanda vatandaşların kıyıyı kullanabilecekleri ve gölü seyredebilecekleri donatılar ile proje desteklendi. Ağaçlı meydan, seyir terası, kıyı oturma birimleri ve çocuk oyun alanları ile vatandaşlara dinlenme alanları sunulacak.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.