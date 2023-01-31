31 Oca 2023 - 15:49- Gündem G: 31 Oca 2023 - 15:51

Gölkay Park cazibe merkezi olacak

İzmit Belediyesi tarafından çalışmaların devam ettiği Gölkay Park, yeni cazibe merkezi olacağı güne adım adım ilerliyor.
Gölkay Park cazibe merkezi olacak mask
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İzmit Belediyesi, atıl durumda olan Gölkay Park’ı İzmit’e yeniden kazandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğünce projesi yapılan Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı’nda oluşturulacak ünitelerde çeşitli su sporları yapılabilecek. Proje çerçevesinde sporcular için soyunma ve tuvalet alanlarıyla, ilgili spor ekipmanlarının satışının yapılacağı mağazalar ve yönetim ofisi de yer alacak. Hem İzmit hem de yakın il ve ilçelere hitap eden popüler bir çekim alanı olması adına çalışmaların sürdüğü alanda vatandaşların kıyıyı kullanabilecekleri ve gölü seyredebilecekleri donatılar ile proje desteklendi. Ağaçlı meydan, seyir terası, kıyı oturma birimleri ve çocuk oyun alanları ile vatandaşlara dinlenme alanları sunulacak.
# İzmit belediyesi

31 Oca 2023 - 15:49 - Gündem

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