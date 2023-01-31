Sarıyer'e odaklandık, Fırat Gül golcü ismi verdi

YILDIZ BİR GOLCÜ İZMİT’E GETİRİLİYOR...

Brunfga’daki İlk idmanda, sakatlığı devam eden Samed Ali Kaya dışında takımda herhangi bir eksik yoktu. 16.00'da başlayan antrenman, 17.30'da sona erecek. Düz koşuyla start alan antrenmanda pas, şut ve kısa taktik çalışması yapıldı. Müthiş bir trafiğe giren Kocaelispor, önümüzdeki 10 günde üç maç birden oynayacak.

10 GÜNDE ÜÇ MAÇ VAR... ALARM VERİLDİ...

Cumartesi Sarıyer’i konuk edecek takım, en yakın takipçisi eski lider Buca’yla 8 Şubat Çarşamba günü İzmir’de karşılaşacak. 12 Şubat Pazar günü yine İzmit’te Uşakspor ile oynayacak lider, bu maçlar için acilen sıkı bir yıldız golcü alacak. Dün yönetim kurulu Başkanı Engin Koyun yönetiminde tesislerde odasına kapanıp çalışma yaptı. Fırat Gül ile de başkan Koyun, Brunga tesislerinde öğleden sonra odaya kapanıyor baş başa transfer toplantısı gerçekleştirdi.