Sarıyer'e odaklandık, Fırat Gül golcü ismi verdi

YILDIZ BİR GOLCÜ İZMİT’E GETİRİLİYOR...
Brunfga’daki İlk idmanda, sakatlığı devam eden Samed Ali Kaya dışında takımda herhangi bir eksik yoktu. 16.00'da başlayan antrenman, 17.30'da sona erecek. Düz koşuyla start alan antrenmanda pas, şut ve kısa taktik çalışması yapıldı. Müthiş bir trafiğe giren Kocaelispor, önümüzdeki 10 günde üç maç birden oynayacak.
10 GÜNDE ÜÇ MAÇ VAR... ALARM VERİLDİ...
Cumartesi Sarıyer’i konuk edecek takım, en yakın takipçisi eski lider Buca’yla 8 Şubat Çarşamba günü İzmir’de karşılaşacak. 12 Şubat Pazar günü yine İzmit’te Uşakspor ile oynayacak lider, bu maçlar için acilen sıkı bir yıldız golcü alacak. Dün yönetim kurulu Başkanı Engin Koyun yönetiminde tesislerde odasına kapanıp çalışma yaptı. Fırat Gül ile de başkan Koyun, Brunga tesislerinde öğleden sonra odaya kapanıyor baş başa transfer toplantısı gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.