31 Oca 2023 - 17:03- Siyaset G: 31 Oca 2023 - 17:39

Türkan’ın dokunulmazlığı hakkında karar alındı

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan’ın dokunulmazlığı hakkında karar alındı.
Türkan’ın dokunulmazlığı hakkında karar alındı mask

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırladığı raporu Anayasa Adalet Karma komisyonuna sunacak.

NEDEN KALDIRILDI

Türkkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
# chp, karar, İyi Parti

31 Oca 2023 - 17:03 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Aslan Er - Sıkıntı yok. Zaten boş vatandaş. Artık böyle showman vekil istemiyoruz. Ama yerindede Şambaz cumaliyife değil. Yeni yüzler görmek istiyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 19:14
01

Selocan - eveeettt gereksiz vekil sadece maaş almak için vekil olan zavallı şimdi küfür atme sırası vatandaşta

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 17:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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