TRANSFERDE SON DAKİKA GELİŞMESİ…

EREN DERDİYOK 2 MİLYON LİRAYA “TAMAM” DEDİ
AHMET SAGAT’I SAMSUN BIRAKMIYOR
Kocaelispor’da golcü transferinde yoğun görüşmeler devam ediyor. Ankaragücü’nden Eren Derdiyok fiyatını 2 milyon liraya ekerken, bu transferde önemli bir mesafe kat edildi. Samsunspor’da ısrarla istenen Ahmet Sagat konusunda ise yönetim ikiye bölündü. Samsunspor’un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, talebesi olan Ahmet’i elden çıkarmak istemiyor.
EREN DERDİYOK
AHMET SAGAT
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aslan Er - Elinde bedava Yusuf Efe var. Hala fosil topçu peşindeyiz. İyi olsa Ankaragücü bırakırmıydı .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.