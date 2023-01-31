31 Oca 2023 - 17:09- Spor G: 31 Oca 2023 - 17:33

TRANSFERDE SON DAKİKA GELİŞMESİ…

Kocaelispor’da golcü transferinde yoğun görüşmeler devam ediyor

Hakan Yağcıoğlu
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TRANSFERDE SON DAKİKA GELİŞMESİ… mask
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EREN DERDİYOK 2 MİLYON LİRAYA “TAMAM” DEDİ
AHMET SAGAT’I SAMSUN BIRAKMIYOR

Kocaelispor’da golcü transferinde yoğun görüşmeler devam ediyor. Ankaragücü’nden Eren Derdiyok fiyatını 2 milyon liraya ekerken, bu transferde önemli bir mesafe kat edildi. Samsunspor’da ısrarla istenen Ahmet Sagat konusunda ise yönetim ikiye bölündü. Samsunspor’un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, talebesi olan Ahmet’i elden çıkarmak istemiyor.


EREN DERDİYOK

AHMET SAGAT
# Kocaelispor

31 Oca 2023 - 17:09 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Aslan Er - Elinde bedava Yusuf Efe var. Hala fosil topçu peşindeyiz. İyi olsa Ankaragücü bırakırmıydı .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ocak 19:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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