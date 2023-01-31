TRANSFERDE SON DAKİKA GELİŞMESİ…

EREN DERDİYOK 2 MİLYON LİRAYA “TAMAM” DEDİ

AHMET SAGAT’I SAMSUN BIRAKMIYOR

Kocaelispor’da golcü transferinde yoğun görüşmeler devam ediyor. Ankaragücü’nden Eren Derdiyok fiyatını 2 milyon liraya ekerken, bu transferde önemli bir mesafe kat edildi. Samsunspor’da ısrarla istenen Ahmet Sagat konusunda ise yönetim ikiye bölündü. Samsunspor’un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, talebesi olan Ahmet’i elden çıkarmak istemiyor.



EREN DERDİYOK

AHMET SAGAT