Felçli kalır demişlerdi! İzmitli oyuncudan güzel haber

Baş Belası isimli tiyatro ekibini taşıyan minibüs, geçtiğimiz kasım ayında kaza yapmıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken İzmitli genç oyuncu Sergen Deveci de ağır yaralı kurtarıldı. Amasya'daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek ameliyat edilen Deveci, taburcu olduktan sonra fizik tedaviye başladı. Bir süredir ailesinin yanında kalarak tedavi gören Deveci'den güzel haber geldi.

BAZEN BAŞTAN BAŞLAMAK LAZIM"

Doktorların 1 yıldan önce yürüyemez" dediği Sergen Deveci, herhangi bir destek almadan adım atmaya başladı. Adımların sonunda kendisini bekleyen doktoruna sarılarak hüngür hüngür ağlayan Deveci, o anları Şebnem Ferah'ın "Erkekler Ağlamaz" şarkısıyla Instagram hesabından paylaşarak "Bazen baştan başlamak" notunu düştü.