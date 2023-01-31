Cezaevlerine müstehcen yazı, fotoğraf yasağı

Resmi gazetede yayımlanan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında, yemek yapılabilecek herhangi bir yerin olmaması durumunda, hükümlülerin kaldıkları koğuş, oda ve eklentilerinde, idare tarafından verilen ve yemek yapmada kullanılacak her türlü gıda maddesi ve malzemesinin yeteri kadar bulundurulmasına izin verilecek.

MÜSTEHCEN HABER , YAZI, FOTOĞRAF...

Karara göre; kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmeyecek.

BASIN İLAN KURUMUNDA REKLAM HAKKI OLMAYAN GAZETELER SOKULMAYACAK

Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmeyecek. Ancak ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi hali bu hükmün dışında tutulacak. Yabancı dilde yayımlanmış gazete ve dergilerin ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde ise Adalet Bakanlığı yetkili olacak.

DİNİ KİTAPLAR VE DERS KİTAPLARI HARİÇ YAYINLARA İDARE KARAR VERECEK

Hükümlülerin mensup olduğu dinin kutsal kitabı ile eğitimleri için gerekli ders kitapları hariç, oda, koğuş ve eklentilerinde aynı anda bulundurulabilecek süreli veya süresiz yayın sayısı, kurumun fiziki imkanları ve güvenliği göz önünde bulundurularak idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenecek.

AYDINLATMA DIŞINDAKİ GİDERLERİ KENDİLERİ ÖDEYECEK

Koğuş, oda ve eklentilerinde, uygun şartları taşıyan televizyon, buzdolabı, saç kurutma makinesi, elektrikli su ısıtıcısı ve vantilatör bulundurulmasına izin verilecek. Çocuk ve kadın hükümlülerin bulunduğu odalarda çamaşır ve kurutma makinesi bulundurulabilecek. Hükümlüler aydınlanma dışındaki giderleri kendileri ödeyecek.