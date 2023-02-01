01 Şub 2023 - 12:15- Spor G: 01 Şub 2023 - 12:17

“Çocuklarımın önünde saygıyla eğiliyorum”

BAL 14.Grup Lideri Gebzespor’un Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, 2-1 kazanılan Değirmenderespor maçını değerlendirdi, futbolcularına övgüler yağdırdı
“Çocuklarımın önünde saygıyla eğiliyorum” mask

“KAZANDIK, MUTLUYUZ”

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Yıldız: “Bizim için zor, gergin ve bir o kadar da öğretici bir maç oldu. Karşımızda gelişmiş bir takım gördük. Bize olan saygıları net bir şekilde gözüktü. Bundan sonra da buna benzer çok maç oynayacağız. 10’da 10 yapmış lider takımımıza karşı rakiplerimizin motivasyonları çok daha üst seviyede olacak. Bu anlamda Değirmenderespor karşılaşması bizim adımıza iyi bir sınav oldu” şeklinde konuştu.

“SAVUNMANIN GELİŞİMİNİ GÖRDÜK”

90+7’de gelen golle maçı kazandıkları için ayrıca mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, “Maç 1-1’ken savunmada 3’e 1 yakalandığımız pozisyonda, Fırat’ın olgun davranarak arkadaşının yardıma gelmesini beklemesi savunma kültürümüzün ne denli geliştiğinin bir göstergesi oldu. Akabinde gelen penaltı pozisyonu ve bulduğumuz gol ile kazandık. Golün dakikası bizi ayrıca mutlu etti. Kaybedebilirdik de. Sonu iyi bittiği için çok mutluyuz. Dünyada çok az takımın yapabileceği bir seriyi devam ettiren takımımızı kutluyor, çocuklarımın önünde saygıyla eğiliyorum”.
# takım

01 Şub 2023 - 12:15 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.289.586 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sarıyer'e odaklandık, Fırat Gül golcü ismi verdi mask
Sarıyer'e odaklandık, Fırat Gül golcü ismi verdi
Dernekler Futbol Turnuvası'nda heyecan başladı mask
Dernekler Futbol Turnuvası'nda heyecan başladı
Genc-i Âlâ “masada !” kazandı mask
Genc-i Âlâ “masada !” kazandı
Mehmet Yılmaz: “Taraftarımız inanılmazdı” mask
Mehmet Yılmaz: “Taraftarımız inanılmazdı”
TECRÜBELİ FUTBOLCU İLYAS KUBİLAY YAVUZ NET MESAJ VERDİ: “Şehrimiz ve taraftarımızla bütünleşeceğiz” mask
TECRÜBELİ FUTBOLCU İLYAS KUBİLAY YAVUZ NET MESAJ VERDİ: “Şehrimiz ve taraftarımızla bütünleşeceğiz”
“BİZ İNANDIK SİZ DE İNANIN BİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYIN” mask
“BİZ İNANDIK SİZ DE İNANIN BİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYIN”
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL