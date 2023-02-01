Türk İş’e bağlı Selüloz- İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kartonsan fabrikasında toplu sözleşme sürecinde yaşanan uyuşmazlık sonrasında greve çıkan işçiler, yaklaşık olarak 40 günü aşkın süredir mücadelelerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Kocaeli’ne gelen siyasi partilerin genel başkanları ise işçilere destek vermeyi eksik etmedi. Geçtiğimiz günlerde il ziyaretinde bulunan TIP Genel Başkanı Erkan Baş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de işçilerle bir araya gelerek moral vermişti. Bir diğer destek ise ünlü şarkıcı Haluk Levent’ten geldi. İşçiler sosyal medya hesabı üzerinden “Haluk Levent Kartonsan’a gel” diyerek çağrıda bulundu. İşçilerin çağrısına cevap veren ünlü şarkıcı, “İşçiler çağırırsa gideceksin!” diyerek yanıt verdi. Levent’in Karfest etkinliği ziyaretinde işçilerle de bir araya gelmesi bekleniyor.
01 Şub 2023 - 12:18- Gündem Güncelleme: 01 Şub 2023 - 12:21
Haluk Levent Kartonsan işçisi için gelecek!
Kartonsan işçisi, ünlü şarkıcı Haluk Levent’e sosyal medya hesabı üzerinden çağrıda bulundu. Levent’ten ise beklenen cevap gecikmedi. “İşçi çağırıyorsa gideceksin” yanıtını verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.