Sezon başında Fatih Karagümrükspor’dan transfer ettiği Kaleci Yavuz Aygün ile yollarını ayıran pembe-yeşilli kulüp daha önce Süper Lig tecrübesi bulunan 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Korcan Çelikay ile anlaştı.
01 Şub 2023 - 12:23- Spor Güncelleme: 01 Şub 2023 - 12:33
35'lik Korcan Isparta32spor'da
Isparta 32 Spor da transfer çalışmaları devam ediyor. Isparta 32 Spor, geçen sezonu Kocaelispor’da tamamlayan, sezonun ilk yarısını kulüpsüz geçiren kaleci Korcan Çelikay ile anlaşmaya vardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.