01 Şub 2023 - 12:23- Spor G: 01 Şub 2023 - 12:33

35'lik Korcan Isparta32spor'da

Isparta 32 Spor da transfer çalışmaları devam ediyor. Isparta 32 Spor, geçen sezonu Kocaelispor’da tamamlayan, sezonun ilk yarısını kulüpsüz geçiren kaleci Korcan Çelikay ile anlaşmaya vardı.
35'lik Korcan Isparta32spor'da mask

Sezon başında Fatih Karagümrükspor’dan transfer ettiği Kaleci Yavuz Aygün ile yollarını ayıran pembe-yeşilli kulüp daha önce Süper Lig tecrübesi bulunan 35 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Korcan Çelikay ile anlaştı.

01 Şub 2023 - 12:23 - Spor

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