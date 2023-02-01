01 Şub 2023 - 12:23- Spor

35'lik Korcan Isparta32spor'da

Isparta 32 Spor da transfer çalışmaları devam ediyor. Isparta 32 Spor, geçen sezonu Kocaelispor’da tamamlayan, sezonun ilk yarısını kulüpsüz geçiren kaleci Korcan Çelikay ile anlaşmaya vardı.