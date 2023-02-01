‘‘İşte O An’’ Söyleşisi; Futbolun unutulmaz yıldızları Kocaeli’de

Kocaeli’nin spor kenti olması için yatırımlarına aralıksız olarak devam eden Büyükşehir, bir yandan da Kocaelili sporseverleri yıldız isimlerle bir araya getiriyor. 2 Şubat Perşembe günü SDKM’de saat 14.00’te başlayacak ‘‘İşte O An’’ söyleyişinde Türk futbolunun milli yıldızları Nihat Kahveci ve İlhan Mansız, tanınmış spor spikeri Erdoğan Arıkan’ın moderatörlüğünde yaşadıkları ‘’o anları’’ anlatacak.

ATTIKLARI GOLLER HALA HAFIZALARDA

Söyleşide uzun yıllar televizyonlarda canlı maç anlatımları yapan ve sayısız ‘’o ana’’ şahitlik eden spiker Erdoğan Arıkan soracak, attıkları gollerle milyonları sevindiren ve Ay Yıldızlı formayı defalarca giyen milli futbolcular Nihat Kahveci ve İlhan Mansız, yaşadıkları ‘’o anları’’ anlatacak. Arıkan, Kahveci ve Mansız,

Spor sahalarında yaşadıkları deneyimlerini Kocaelililerle paylaşarak, son günlerin en çok konuşulan spor olaylarıyla ilgili yorumlarda bulunacak. Sohbet sonrası soru cevap şeklinde devam edecek söyleşinin sporseverler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

YAŞADIKLARI ‘’O ANLARI’’ ANLATACAKLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek söyleyişinin moderatörlüğünü TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan üstlenecek. Milli futbolcumuz Nihat Kahveci, Türkiye’de Beşiktaş formasını uzun yıllar terletirken, yurt dışında ise İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad ile Villarreal takımlarında oynadı. Yine Milli Takımda unutulmaz goller atan İlhan Mansız, Türkiye’de Beşiktaş, yurt dışında ise Japon takımı Vissel Kobe ve Alman Bundesliga ekibi Hertha Berlin’de top koşturdu. Jübile yaptıktan çeşitli takımlarda sonra yardımcı antrenörlük de yapan Kahveci ve Mansız, hem Türkiye’de oynadıkları takımlarda hem de yurt dışındaki liglerde yaşadıkları ‘’o anları’’ anlatacak.