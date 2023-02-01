İYİ Parti SKM Başkanı belli oldu

İYİ Parti Kocaeli Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirildi. Nusret Acur başkanlığındaki toplantıda divan kurulu belirlendi. Yönetim kurulu üyelerine görevlerini tebliğ eden Nusret Acur seçim sürecinde partinin seçim çalışmalarının başında olacak ismi de açıkladı. Nusret Acur, “Kocaeli’de seçim koordinasyon merkezimizin başında Zekeriya Özak beyefendi görev alacak. İYİ Parti Kocaeli SKM, Zekeriya Özak’ın başkanlığında geniş bir ekip ile çalışacak. İYİ Parti’nin iktidarı için yapacakları çalışmalar adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.