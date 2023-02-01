01 Şub 2023 - 13:22- Siyaset G: 01 Şub 2023 - 13:29

İYİ Parti SKM Başkanı belli oldu

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Kocaeli SKM Başkanı’nı il yönetimine açıkladı. Acur’un takdiri ile Kocaeli SKM Başkanı Zekeriya Özak oldu.
İYİ Parti SKM Başkanı belli oldu mask
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İYİ Parti Kocaeli Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirildi. Nusret Acur başkanlığındaki toplantıda divan kurulu belirlendi. Yönetim kurulu üyelerine görevlerini tebliğ eden Nusret Acur seçim sürecinde partinin seçim çalışmalarının başında olacak ismi de açıkladı. Nusret Acur, “Kocaeli’de seçim koordinasyon merkezimizin başında Zekeriya Özak beyefendi görev alacak. İYİ Parti Kocaeli SKM, Zekeriya Özak’ın başkanlığında geniş bir ekip ile çalışacak. İYİ Parti’nin iktidarı için yapacakları çalışmalar adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
# İyi Parti

01 Şub 2023 - 13:22 - Siyaset

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