İYİ Parti Kocaeli Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirildi. Nusret Acur başkanlığındaki toplantıda divan kurulu belirlendi. Yönetim kurulu üyelerine görevlerini tebliğ eden Nusret Acur seçim sürecinde partinin seçim çalışmalarının başında olacak ismi de açıkladı. Nusret Acur, “Kocaeli’de seçim koordinasyon merkezimizin başında Zekeriya Özak beyefendi görev alacak. İYİ Parti Kocaeli SKM, Zekeriya Özak’ın başkanlığında geniş bir ekip ile çalışacak. İYİ Parti’nin iktidarı için yapacakları çalışmalar adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
01 Şub 2023 - 13:22- Siyaset Güncelleme: 01 Şub 2023 - 13:29
İYİ Parti SKM Başkanı belli oldu
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Kocaeli SKM Başkanı’nı il yönetimine açıkladı. Acur’un takdiri ile Kocaeli SKM Başkanı Zekeriya Özak oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.