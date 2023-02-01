2000 sonrası emekliler İntibak Yasasını dört gözle bekliyor!

İnternette yapılan araştırmalara göre 2000 yılı sonrası SSK ve BAĞ-KUR maaşlarında 1300 TL artışın olacağı ‘İntibak Yasası’ en çok aratılanlar arasına girdi. TGRT’nin haberine göre söz konusu yasanın çıkması ile birlikte 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanların aylıkları arasındaki fark giderilmiş olacak. İntibak düzenlemesi ile prim eşitleme gelmiş olacak ve maaşlarda artış yaşanacak. Peki, intibak yasası nedir, kimler yararlanacak?

EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI

2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların maaşları arasında fark bulunuyor. Bu eşitsizliğin kapatılması için prim eşitlemesi yapılması ve intibak zammı talep ediliyor. İntibak düzenlemesi ile ilgili Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLER BEKLEYİŞ İÇİNDE

Ergün, “EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı,” dedi ve “Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır,” sözlerini ekledi.

MAAŞLARIN EŞİTLENMESİ TALEBİ

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var," diye konuştu.

MAAŞLARINDA 1300 TL ARTIŞ

Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 TL civarında artış yaşanmıştı. 2000 ve sonrası emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR’lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000’den önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldıklarını söylüyor. İntibak Yasası ile birlikte prim eşitlemesi ile aradaki maaş farklılığının giderilmesi ve maaşlarda 1.300 TL’ye varan artışlar bekleniyor.

EMEKLİYE İNTİBAK YASASI NEDİR?

Eşit prim rağmen emekli olunan yıla göre emekli maaşları değişmektedir. Ortalama 5 bin prim sayısı olan ve 1999 öncesi emekli olan bir kişi tahmini 4 bin TL maaş alırken, 5 bin prim sayısı olan ve 2000 sonrası emekli olan bir kişi 2 bin 500 TL civarında maaş almaktadır. İntibak Yasası tam da burada devreye girmektedir. İntibak yasası, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanların, eşit maaş alacakları düzenlemeyi kapsamaktadır.

EMEKLİLERE HAKLARI VERİLMELİ

Yukarıda size emeklilerin İntibak Yasasıyla ilgili bilgi verdim.

Eğer İntibak Yasası çıkarsa, 2000 sonrası emekli olanların cebine ek olarak 1300 TL girecek…

Eğer EYT düzenlenmesi yapılıyorsa, 3600 ek gösterge çıkıyorsa, emekliler için İntibak Yasası da çıkmalı. Madem herkese hakkı veriliyor, emeklilere de hakkı olan İntibak Yasası çıkarılmalı ve hakları verilmeli.