01 Şub 2023 - 13:53- Sağlık G: 01 Şub 2023 - 13:58

Soda mı Yoksa, Maden Suyu mu? İkisi Arasında Farklar Nelerdir? 

Soda ve maden suyu mu dediklerinde ne dersiniz? İkisi de aynı içecek gibi gözükse de biri doğal biri yapay birer içecek diyebiliriz. Diyetisyen Rıdvan Arslan, soda ve maden suyu hakkında bilgiler verdi. 
Soda mı Yoksa, Maden Suyu mu? İkisi Arasında Farklar Nelerdir?  mask
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Maden suyu, yer altı sularının çeşitli mineral ve gazlarla karışarak kayaçlarda toplanmasıyla elde edilir. İçerisinde çözünmüş mineraller ve tuzlar bulunur.  Sülfat, bikarbonat, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi minerallerden zengindir. Renksizdir, güneşten etkilendiği için genelde yeşil ve kahverengi şişelerde saklanır. 

Soda ise normal içme suyunun içerisine CO2 eklenerek elde edilir. Maden suyunun aksine yapay halde karbonatlanır. Soda kronik yorgunluğa ve hazımsızlığa iyi gelmektedir. Bazı sodalar mineral bakımından zenginleştirilerek raflarda yerini almaktadır. Fazla soda tüketimi bireyde şişkinliğe ve hıçkırığa sebep olabilmektedir. 

Maden suyunun faydalarına gelecek olursak,  

  • İyi bir magnezyum kaynağıdır. Kemik ve diş sağlığı açısından magnezyum bizler için vazgeçilmez bir mineraldir. 
  • Şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim sistemi problemlerine iyi gelir. Mideyi rahatlatır. 
  • Kalsiyum ve magnezyum eksikliği kişide tansiyon sorunlarına yol açabilmektedir. Bu yüzden maden suyunun kan basıncı üzerinde olumlu etkileri vardır. 
  • Sıvı-elektrolit dengesini düzenler. Özellikle sporcularda, spor esnasında kaybettikleri sıvı, tuz ve minerallerin yerine konmasını sağlar. 
  • Cildin gerginleşmesini sağlar. 
  • Kilo kontrolüne yardımcıdır. Kilo verme sürecinde açlık hissedilen durumlarda maden suyu tercih edilebilir. 
  • Maden sularının sodyum içeriği yüksek olduğu için aşırı miktarda tüketilmemelidir. Seçerken ise sodyumdan fakir, magnezyumdan zengin ve kalsiyum içeriğine sahip olan maden suyu tercih edilmelidir. Sağlıklı bireylerde günde 1-2 şişe maden suyu içebilir. Böbrek, hipertansiyon ve kalp hastaları ise maden suyundan uzak durmalıdır. 

01 Şub 2023 - 13:53 - Sağlık

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