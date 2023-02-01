Soda mı Yoksa, Maden Suyu mu? İkisi Arasında Farklar Nelerdir? 

Maden suyu, yer altı sularının çeşitli mineral ve gazlarla karışarak kayaçlarda toplanmasıyla elde edilir. İçerisinde çözünmüş mineraller ve tuzlar bulunur. Sülfat, bikarbonat, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi minerallerden zengindir. Renksizdir, güneşten etkilendiği için genelde yeşil ve kahverengi şişelerde saklanır.

Soda ise normal içme suyunun içerisine CO2 eklenerek elde edilir. Maden suyunun aksine yapay halde karbonatlanır. Soda kronik yorgunluğa ve hazımsızlığa iyi gelmektedir. Bazı sodalar mineral bakımından zenginleştirilerek raflarda yerini almaktadır. Fazla soda tüketimi bireyde şişkinliğe ve hıçkırığa sebep olabilmektedir.

Maden suyunun faydalarına gelecek olursak,