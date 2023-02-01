01 Şub 2023 - 13:58- Spor G: 01 Şub 2023 - 14:03

480 tekvandocu kuşak atladı

Derincespor Kulübü’nde tekvando kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak sınavı sonunda 480 sporcu bir üst kuşağa terfi etti
480 tekvandocu kuşak atladı mask
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BEŞ AYRI MERKEZDE ÇALIŞMALAR

Derincespor çatısı altında devam eden kurslarda en çok ilgi gören branşlardan biri de tekvando. Uzman antrenör Tuncay Karak yönetiminde tekvando kurslarının devam ettiği Derince’de çalışmalar Dumlupınar Spor Merkezi, Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi, Şehit Osmangazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çınarlı Ortaokulu ve Şehit Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu’nda tüm hızıyla devam ediyor.  Beş ayrı kurs merkezinde devam eden tekvando kurslarına katılan öğrenciler bu kez kuşak sınavı heyecanı yaşadı. Yapılan kuşak sınavının ardından 480 sporcu bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşarken, Başkan Aygün de Dumlupınar Spor Merkezi’ni ziyaret ederek, sporcuların heyecanına ortak oldu. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Aygün, “Derincespor bünyesinde tekvando eğitimlerine katılan sporcularımızın kuşak terfi sınavını takip ettik. Yeni kuşaklarını takdim ettiğimiz kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum” dedi.

01 Şub 2023 - 13:58 - Spor

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