Beykan: “Biz birlikte güçlüyüz”

Beykan, "Önümüzde Sarıyer maçı var. İçeride oynayacağız. Güzel de bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Taraftarımız bence bu maça yoğun ilgi gösterecektir. Onlar bizim için de ekstra bir güç oluyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Elimizden geldiğince fazlasını da yapmaya çalışacağız. Arkadaşlığımız çok güzel. Kulüp içinde her şeyimiz gerçekten çok iyi, hiçbir sıkıntımız yok, hiçbir problemimiz yok. Biz birlikte güçlüyüz. Bunu da gösteriyoruz. Önümüzdeki maçları da kayıpsız bir şekilde geçerek, sezon sonundan belki de daha erken bir şekilde hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz” dedi.