Beykan, "Önümüzde Sarıyer maçı var. İçeride oynayacağız. Güzel de bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Taraftarımız bence bu maça yoğun ilgi gösterecektir. Onlar bizim için de ekstra bir güç oluyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Elimizden geldiğince fazlasını da yapmaya çalışacağız. Arkadaşlığımız çok güzel. Kulüp içinde her şeyimiz gerçekten çok iyi, hiçbir sıkıntımız yok, hiçbir problemimiz yok. Biz birlikte güçlüyüz. Bunu da gösteriyoruz. Önümüzdeki maçları da kayıpsız bir şekilde geçerek, sezon sonundan belki de daha erken bir şekilde hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz” dedi.
01 Şub 2023 - 14:08- Spor Güncelleme: 01 Şub 2023 - 14:14
Beykan: “Biz birlikte güçlüyüz”
Bu hafta oynayacağımız önemli Sarıyer maçını değerlendiren yetenekli oyuncu Beykan Şimşek, “Biz birlikte güçlüyüz” mesajını verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.