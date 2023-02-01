Mertan: “Elimden gelenin en iyisini vereceğim”

Serik galibiyetini değerlendiren, önümüzdeki Sarıyer ve Buca maçları için düşüncelerini altaranMertan “Zorlu bir mücadele olacağının farkındaydık. Hafta içi çalışmalarımızın hepsinin sahada karşılığını aldık. 1-0 bitmesine rağmen farkı da açabilirdik. Önemli bir üç puan aldığımızı düşünüyorum. Bu hafta itibariyle, taktiğimiz bütün çalışmamız, mücadelemiz, Sarıyer ve Buca maçlarını art arda geçip, farkı biraz daha açma üzerine olacak. Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışacağız " dedi.