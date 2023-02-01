Serik galibiyetini değerlendiren, önümüzdeki Sarıyer ve Buca maçları için düşüncelerini altaranMertan “Zorlu bir mücadele olacağının farkındaydık. Hafta içi çalışmalarımızın hepsinin sahada karşılığını aldık. 1-0 bitmesine rağmen farkı da açabilirdik. Önemli bir üç puan aldığımızı düşünüyorum. Bu hafta itibariyle, taktiğimiz bütün çalışmamız, mücadelemiz, Sarıyer ve Buca maçlarını art arda geçip, farkı biraz daha açma üzerine olacak. Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışacağız " dedi.
01 Şub 2023 - 14:15- Spor Güncelleme: 01 Şub 2023 - 14:18
Mertan: “Elimden gelenin en iyisini vereceğim”
Brunga Tesislerinde başlayan Sarıyer maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarıyla bir araya Gelen Mertan Caner Öztürk, Sarıyer maçı için heyecanlı olduğunu, forma şansı bulduğu takdirde elinden gelenin en iyisini yapacağını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.