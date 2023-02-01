Körfez Ateşi karı eritiyor

DONDURUCU SOĞUKTA, SICAK İDMAN

Cumartesi günü oynayacağı Sarıyer iç saha maçının hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri'nde devam eden takımda, sakat olan Samed Ali Kaya dışında hiçbir eksik yoktu. Çalışmalar düz koşu, ardından ısınma hareketleri ve teknik taktik antrenmanı ile devam etti. Cumartesi Sarıyer ile İzmit’te, çarşamba günü ise Buca ile İzmir’de karşılaşacak olan temsilcimiz, 10 günde toplam üç maça çıkacak.

BU LİDERİN ATEŞİ, KARI BİLE ERİTİR

Temsilcimiz Kocaelispor, cumartesi günü oynayacağı Sarıyer iç saha maçının hazırlıklarını Brunga Tesisleri’nde, soğuk hava altında gerçekleştirdi.