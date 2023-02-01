Körfez Ateşi karı eritiyor

DONDURUCU SOĞUKTA, SICAK İDMAN
Cumartesi günü oynayacağı Sarıyer iç saha maçının hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri'nde devam eden takımda, sakat olan Samed Ali Kaya dışında hiçbir eksik yoktu. Çalışmalar düz koşu, ardından ısınma hareketleri ve teknik taktik antrenmanı ile devam etti. Cumartesi Sarıyer ile İzmit’te, çarşamba günü ise Buca ile İzmir’de karşılaşacak olan temsilcimiz, 10 günde toplam üç maça çıkacak.
BU LİDERİN ATEŞİ, KARI BİLE ERİTİR
Temsilcimiz Kocaelispor, cumartesi günü oynayacağı Sarıyer iç saha maçının hazırlıklarını Brunga Tesisleri’nde, soğuk hava altında gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.