01 Şub 2023 - 14:41- Spor G: 01 Şub 2023 - 14:50

Körfez Ateşi karı eritiyor

Serik Belediyespor galibiyetiyle morallerin yerine geldiği 2.Lig Kırmızı Grup lideri Kocaelispor'da, cumartesi günü İzmit’te oynanacak Sarıyer maçının hazırlıkları buz gibi havada sürerken, adeta şampiyonluk ateş basan futbolcular, kar soğuğunu bile hiçe saydı

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
Körfez Ateşi karı eritiyor mask

DONDURUCU SOĞUKTA, SICAK İDMAN
Cumartesi günü oynayacağı Sarıyer iç saha maçının hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri'nde devam eden takımda, sakat olan Samed Ali Kaya dışında hiçbir eksik yoktu. Çalışmalar düz koşu, ardından ısınma hareketleri ve teknik taktik antrenmanı ile devam etti. Cumartesi Sarıyer ile İzmit’te, çarşamba günü ise Buca ile İzmir’de karşılaşacak olan temsilcimiz, 10 günde toplam üç maça çıkacak.

BU LİDERİN ATEŞİ, KARI BİLE ERİTİR
Temsilcimiz Kocaelispor, cumartesi günü oynayacağı Sarıyer iç saha maçının hazırlıklarını Brunga Tesisleri’nde, soğuk hava altında gerçekleştirdi.
# Kocaelispor, Hava

01 Şub 2023 - 14:41 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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