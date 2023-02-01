01 Şub 2023 - 14:52- Spor G: 01 Şub 2023 - 14:56

Gökhan: “Benim için rahat bir maçtı”

Kocaelispor'un deneyimli kalecisi Gökhan Değirmenci, Sarıyer hazırlıkları öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gökhan: “Benim için rahat bir maçtı” mask

Değirmenci,  Serik maçının, kendisi açısından rahat bir karşılaşma olduğunu söyledi. Serik galibiyetini değerlendiren Gökhan “Benim için rahat bir maçtı. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fazla bir iş düşmedi bana. İnşallah her zaman böyle olur. Serik maçı da bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Aslında tablo üzerinde daha rahat kazanabileceğimiz bir maç olarak da gözüküyordu. Ama bildiğiniz gibi ikinci yarılar ilk yarıya göre daha zordur. Dediğim gibi kolay maç yok " dedi.
# takım

01 Şub 2023 - 14:52 - Spor

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