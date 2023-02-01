Değirmenci, Serik maçının, kendisi açısından rahat bir karşılaşma olduğunu söyledi. Serik galibiyetini değerlendiren Gökhan “Benim için rahat bir maçtı. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fazla bir iş düşmedi bana. İnşallah her zaman böyle olur. Serik maçı da bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Aslında tablo üzerinde daha rahat kazanabileceğimiz bir maç olarak da gözüküyordu. Ama bildiğiniz gibi ikinci yarılar ilk yarıya göre daha zordur. Dediğim gibi kolay maç yok " dedi.
# takım
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.