01 Şub 2023 - 14:46- Gündem G: 01 Şub 2023 - 15:14

Kocaeli Merkez'de 2+1 70 m² daire icradan satılık

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli Merkez'de 2+1 70 m² daire icradan satılık
Kocaeli Merkez'de 2+1 70 m² daire icradan satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/129895 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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01 Şub 2023 - 14:46 - Gündem

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