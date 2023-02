Nusret Acur’dan Türkkan’ın dokunulmazlık kararı için tepki!

TBMM Hazırlık Komisyonu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırladığı raporu Anayasa Adalet Karma komisyonuna sunacak. Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, şu ifadelere yer verdi: “ Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdiği günden bu yana milletin derdiyle dertlenen, birçok dönemde önerge şampiyonu olan milletimizin gür sesi, Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında TBMM Hazırlık Komisyonu’nun verdiği kararı esefle karşılıyoruz.

“MİLLETİN VİCDANINDA YARA AÇMAYIN”

Daha önce de İYİ Parti olarak hatırlatmıştık, ‘Adalet ve Hukuk herkese lazım’ ancak geldiğimiz noktada millet iradesiyle, milletin meclisinde yine millete rağmen bir karar alınmıştır. Biz Kocaeli’nin ve ülkenin sorunlarını her fırsatta gür sesiyle gündeme taşıyan Milletvekilimiz Lütfü Türkkan’ın koşulsuz ve şartsız yanındayız. TBMM Hazırlık Komisyonu’nun bu kararını kınıyoruz. Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nun milletin vicdanında yara açacak bir karar almamasını umuyoruz. İYİ Parti olarak sesimizin her zaman her karara rağmen gür çıkacağını ifade ediyoruz. Bir kez daha haykırıyoruz: Lütfü Türkkan’ı bu millete hizmet etmekten, onların sesi olmaktan alıkoyamayacaksınız!”