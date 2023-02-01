AMAN DİKKAT, BUCA 1928 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE, GENEL AVERAJDA BİR PUAN ÖNDE…

KOCAELİSPOR 43 ATTI, 21 YEDİ… BUCA 36 ATTI, 12 YEDİ… EGELİ EŞİTLİKTE 2 GOLLE ÖNDE…

2.Lig Kırmızı Grup’ta bu sezon garip bir liderlik savaşı yaşanıyor. Önce İskenderun, ardından Buca, Karacabey, Kocaelispor liderliğe oturdu. En çok lider kalan Bucaspor ve Kocaelispor oldu. 3 hafta önce Buca’nın Karacabey ile 0-0 berabere kalmasının ardından, zirvede arayı açması beklenirken Kırklareli deplasmanında 0-9 berabere kalan Kocaelispor, fırsat kaçırmıştı.

PROTESTOLAR ALTINDA TAHTA KURULDUK, SEVİNCİMİZ KURSAĞIMIZDA KALDI…

İki hafta önce ise İzmit’te Kırşehir’i 3-0 yenen Kocaelispor, garip protestolar altında oynadığı bu maçın ardından, lider Buca’nın Etimesgut’a 2-1 yenilip iki haftada toplam 5 puan birden yitirmesiyle, 3 puan farkla zirveye oturdu. Geçtiğimiz pazar günü de, Antalya Serik deplasmanında 1-0 galip gelen Yeşil Siyahlılar, Buca’nın Kastamonu’yu 2 golle yenmesiyle aradaki farkı açamadı. Ancak bu 2 gol ayrıca puan eşitliği sırasında Buca’ya artı bir puan avantajı da sağladı.

PUAN EŞİTLİĞİNDE BUCA AVERAJLA ŞAMPİYON OLABİLİR…

Kocaelispor, 10 gün sürecek 3 maçlık müthiş ve son derece kritik bir periyoda giriyor. Belki de zirvenin adı iyice şekillenecek. 22 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Kocaelispor, 43 gol atarak rekor kırdı ama 21 gol yiyerek de averajını bozdu. Körfez’in 48 puan ve 22 gollük averajına karşılık, 3 puan geride bulunan Buca, 22 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiye sahip.

CUMARTESİ İZMİT’TE SARIYER’İ FARKLI YENMELİ, ÇARŞAMBA GÜNÜ BUCA’YA İZMİR’DE YENİLMEMELİYİZ…

Ancak Bucaspor, puan eşitliği durumunda, liderden artı bir puan üstte bulunuyor. Zira Buca 36 gol attı, sadece 12 gol yedi, artı 24 averaja sahip. İlk yarının son maçında, içerideki tek yenilgisini Ankara Demir’e karşı 4-2’lik skorla tadan lider Kocaelispor, sezonun ikinci yarısında ilk üç maçta 0-0, 3-0 ve 1-0’lık skorlarla 3 puan fark atarken, averajını da hayli düzeltti, ama yine Buca’yı yakalayamadı. Bunun için cumartesi gün İzmit’te Sarıyer maçını hem kazanmalı, hem de birden fazla gol atmalıyız. 8 Şubat Çarşamba günü ise İzmir’de Buca’ya kesinlikle yenilmemeliyiz. Zira 12 Şubat Pazar günü de İzmit’te kardeş Uşakspor takımını konuk edeceğiz.

CUMARTESİ GÜNÜ HEPİMİZ ANKARA DEMİRLİYİZ…

Sarıyer’i yenmemiz ve birden çok gol atmamızın zorunluluğunun yanı sıra, Buca’nın da cumartesi günü oynayacağı Ankara Demirspor deplasman maçı hayli büyük önem taşıyor. Kocaelispor’u ilk yarının son maçında İzmit’te 4-2 yenerken adeta ezip geçen Başkent ekibinin, aynı oyun stiliyle cumartesi günü Buca’yı yenmesi, ya da berabere kalması halinde, bizim alacağım Sarıyer galibiyeti 4 ya da 6 puan anlamına gelecek.

ANKARA DEMİR İSTESE, BUCA’YI DA HALLAÇ PAMUĞU GİBİ ATAR…

Karacabey’in sadece 22 puan gerisinde Play-Off’u zorlayan Ankara Demir, 22 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 33 gol atan Başkent ekibi sadece 16 gol yedi. Ankara Demirspor iç sahada da 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı; içeride 16 gol atıp, 7 gol yedi. Yani uzun sözün kısası, Ankara Demir gününde olursa ve isterse, Buca’yı da hallaç pamuğu gibi atar, tıpkı bizi dağıttığı gibi. Cumartesi günü Sarıyer karşısında, Kocaeli Stadyumu’nda nasıl bir destek gerektiği gün gibi ortada. Son söz taraftarın olacak…

İLK MAÇ 1-1 BİTMİŞ, PENALTI KAÇIRMIŞTIK

Bucaspor 1928 ile Derince Stadı’nda oynadığımız maç 1-1 sona ermiş, fark atacağımız maçta inanılmaz goller kaçırmıştık. Bu maçta Beykan Şimşek de tarihi bir penaltı kaçırmıştı.