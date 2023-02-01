İskenderun 9 hafta, Kocaelispor ve Buca 5’er hafta lider oldu

İlk 10 hafta içerisinde açık bir ezici üstünlük sağlayan “Kızıl Körfez” lakaplı İskenderun A.Ş., şu anda zirvenin tam 8 puan gerisine düştü, yine de 4.sırada yer alıyor. Play-Off hattının bir alt sırasıyla arasındaki fark ise sadece 3 puan. 22 hafta geride kalırken, ilk 6, yani şampiyonluk ve Play-Off hattında yer alan 3.sıradaki 1461 Trabzon, 5.sırada yer alan Vanspor FK hiç lider olamadı. Ama bu pilav daha çok su kaldırır. Zira, geride oynanmamış tam 16 hafta var ve derenin altından daha çoook su akar. Dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım.

HAFTA HAFTA LİDER OLAN TAKIMLAR:

1. HAFTA ZONGULDAK KÖMÜR 1 AVERAJLA

2. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 1 AVERAJLA

3. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 2 PUANLA

4. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 4 PUANLA

5. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 4 PUANLA

6. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 3 PUANLA

7. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 3 PUANLA

8. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 3 PUANLA

9. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 1 PUANLA

10.HAFTA KARACABEY AVERAJLA

11.HAFTA KARACABEY AVERAJLA

12. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 1 PUANLA

13.HAFTA KOCAELİSPOR 1 PUANLA

14.HAFTA BUCA 1928 SPOR AVERAJLA

15.HAFTA BUCA 1928 SPOR AVERAJLA

16.HAFTA BUCA 1928 SPOR AVERAJLA

17.HAFTA KOCAELİSPOR 3 PUANLA

18.HAFTA KOCAELİSPOR 3 PUANLA

19.HAFTA BUCA 1928 SPOR AVERAJLA

20.HAFTA BUCA 1928 SPOR AVERAJLA

21.HAFTA KOCAELİSPOR 3 PUANLA

22.HAFTA KOCAELİSPOR 3 PUANLA

TOPLAM LİDERLİK SAYISI TABLOSU:

TAKIM ADI LİDERLİK SAYISI

İSKENDERUN 9 HAFTA

KOCAELİSPOR 5 HAFTA

BUCASPOR 5 HAFTA

KARACABEY 2 HAFTA

ZONGULDAK K. 1 HAFTA

TOPLAM: 22 HAFTA

SERİK MAÇINDA BÖYLE SEVİNDİK

Azar günü Antalya deplasmanında hayli zor bir maç yaşadık. 1-0 kazandık, ama akla karayı seçtik. Liderliğimizi pekiştirdik. Lig şimdi bitse, direkt 1.Lig’deyiz. Baykan Engin Koyun da Tayfun’u böyle kutladı.