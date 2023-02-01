01 Şub 2023 - 16:10- Spor G: 01 Şub 2023 - 16:16

İskenderun 9 hafta, Kocaelispor ve Buca 5’er hafta lider oldu

2.Lig Kırmızı Grup son yılların en çekişmeli sezonuna tanıklık ediyor.

Ömer Lütfi Çelik
Ömer Lütfi Çelik Tüm Haberleri
İskenderun 9 hafta, Kocaelispor ve Buca 5’er hafta lider oldu mask

İlk 10 hafta içerisinde açık bir ezici üstünlük sağlayan “Kızıl Körfez” lakaplı İskenderun A.Ş., şu anda zirvenin tam 8 puan gerisine düştü, yine de 4.sırada yer alıyor. Play-Off hattının bir alt sırasıyla arasındaki fark ise sadece 3 puan. 22 hafta geride kalırken, ilk 6, yani şampiyonluk ve Play-Off hattında yer alan 3.sıradaki 1461 Trabzon, 5.sırada yer alan Vanspor FK hiç lider olamadı. Ama bu pilav daha çok su kaldırır. Zira, geride oynanmamış tam 16 hafta var ve derenin altından daha çoook su akar. Dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım.

HAFTA HAFTA LİDER OLAN TAKIMLAR:

1. HAFTA             ZONGULDAK KÖMÜR   1 AVERAJLA

2. HAFTA             İSKENDERUN A.Ş.        1 AVERAJLA

3. HAFTA             İSKENDERUN A.Ş.           2 PUANLA

4. HAFTA             İSKENDERUN A.Ş.           4 PUANLA

5. HAFTA             İSKENDERUN A.Ş.           4 PUANLA

6. HAFTA             İSKENDERUN A.Ş.           3 PUANLA

7. HAFTA             İSKENDERUN A.Ş.           3 PUANLA

8. HAFTA             İSKENDERUN A.Ş.           3 PUANLA

9. HAFTA             İSKENDERUN A.Ş.           1 PUANLA

10.HAFTA            KARACABEY                       AVERAJLA

11.HAFTA            KARACABEY                       AVERAJLA

12. HAFTA           İSKENDERUN A.Ş.           1 PUANLA

13.HAFTA            KOCAELİSPOR                   1 PUANLA

14.HAFTA            BUCA 1928 SPOR             AVERAJLA

15.HAFTA            BUCA 1928 SPOR             AVERAJLA

16.HAFTA            BUCA 1928 SPOR             AVERAJLA

17.HAFTA            KOCAELİSPOR                   3 PUANLA

18.HAFTA            KOCAELİSPOR                   3 PUANLA

19.HAFTA            BUCA 1928 SPOR             AVERAJLA

20.HAFTA            BUCA 1928 SPOR             AVERAJLA

21.HAFTA            KOCAELİSPOR                   3 PUANLA

22.HAFTA            KOCAELİSPOR                   3 PUANLA

TOPLAM LİDERLİK SAYISI TABLOSU:

TAKIM ADI         LİDERLİK SAYISI

İSKENDERUN     9 HAFTA

KOCAELİSPOR   5 HAFTA

BUCASPOR         5 HAFTA

KARACABEY       2 HAFTA

ZONGULDAK K.  1 HAFTA

TOPLAM:            22 HAFTA

SERİK MAÇINDA BÖYLE SEVİNDİK

Azar günü Antalya deplasmanında hayli zor bir maç yaşadık. 1-0 kazandık, ama akla karayı seçtik. Liderliğimizi pekiştirdik. Lig şimdi bitse, direkt 1.Lig’deyiz. Baykan Engin Koyun da Tayfun’u böyle kutladı.

# Kocaelispor

01 Şub 2023 - 16:10 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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