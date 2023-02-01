İskenderun 9 hafta, Kocaelispor ve Buca 5’er hafta lider oldu

İlk 10 hafta içerisinde açık bir ezici üstünlük sağlayan “Kızıl Körfez” lakaplı İskenderun A.Ş., şu anda zirvenin tam 8 puan gerisine düştü, yine de 4.sırada yer alıyor. Play-Off hattının bir alt sırasıyla arasındaki fark ise sadece 3 puan. 22 hafta geride kalırken, ilk 6, yani şampiyonluk ve Play-Off hattında yer alan 3.sıradaki 1461 Trabzon, 5.sırada yer alan Vanspor FK hiç lider olamadı. Ama bu pilav daha çok su kaldırır. Zira, geride oynanmamış tam 16 hafta var ve derenin altından daha çoook su akar. Dereyi görmeden paçayı sıvamamak lazım.
HAFTA HAFTA LİDER OLAN TAKIMLAR:
1. HAFTA ZONGULDAK KÖMÜR 1 AVERAJLA
2. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 1 AVERAJLA
3. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 2 PUANLA
4. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 4 PUANLA
5. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 4 PUANLA
6. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 3 PUANLA
7. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 3 PUANLA
8. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 3 PUANLA
9. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 1 PUANLA
10.HAFTA KARACABEY AVERAJLA
11.HAFTA KARACABEY AVERAJLA
12. HAFTA İSKENDERUN A.Ş. 1 PUANLA
13.HAFTA KOCAELİSPOR 1 PUANLA
14.HAFTA BUCA 1928 SPOR AVERAJLA
15.HAFTA BUCA 1928 SPOR AVERAJLA
16.HAFTA BUCA 1928 SPOR AVERAJLA
17.HAFTA KOCAELİSPOR 3 PUANLA
18.HAFTA KOCAELİSPOR 3 PUANLA
19.HAFTA BUCA 1928 SPOR AVERAJLA
20.HAFTA BUCA 1928 SPOR AVERAJLA
21.HAFTA KOCAELİSPOR 3 PUANLA
22.HAFTA KOCAELİSPOR 3 PUANLA
TOPLAM LİDERLİK SAYISI TABLOSU:
TAKIM ADI LİDERLİK SAYISI
İSKENDERUN 9 HAFTA
KOCAELİSPOR 5 HAFTA
BUCASPOR 5 HAFTA
KARACABEY 2 HAFTA
ZONGULDAK K. 1 HAFTA
TOPLAM: 22 HAFTA
SERİK MAÇINDA BÖYLE SEVİNDİK
Azar günü Antalya deplasmanında hayli zor bir maç yaşadık. 1-0 kazandık, ama akla karayı seçtik. Liderliğimizi pekiştirdik. Lig şimdi bitse, direkt 1.Lig’deyiz. Baykan Engin Koyun da Tayfun’u böyle kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.