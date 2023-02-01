Zira ünlü yıldızın kulübü Göztepe 1 milyon lira bonservisten 2 milyon liraya çıkarken, Yasin de kendisi için tam 8 milyon lira istedi. Toplam maliyet 10 milyon liraya lükseldi. Yönetim kurulu da, camiada “Dengeleri bozmamak için” temkinli adım atarken, transferden tamamen vazgeçildi. Bu arada ara transfer döneminde herhangi bir süre uzatma beklenmiyor. 8 Şubat’ta transfer sona erecek.
01 Şub 2023 - 16:45- Spor Güncelleme: 01 Şub 2023 - 17:15
Enner misin mübarek?: Yasin fiyatını 5'e katladı
Kocaelispor’un transfer döneminde en çok konuştuğu ve yoğun görüşme trafiği yaşadığı futbolcu Göztepeli Yasin Öztekin’in transferinden “Kendini Enner Valencia mı zannettin?” diyerek vazgeçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.