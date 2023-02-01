Enner misin mübarek?: Yasin fiyatını 5'e katladı

Zira ünlü yıldızın kulübü Göztepe 1 milyon lira bonservisten 2 milyon liraya çıkarken, Yasin de kendisi için tam 8 milyon lira istedi. Toplam maliyet 10 milyon liraya lükseldi. Yönetim kurulu da, camiada “Dengeleri bozmamak için” temkinli adım atarken, transferden tamamen vazgeçildi. Bu arada ara transfer döneminde herhangi bir süre uzatma beklenmiyor. 8 Şubat’ta transfer sona erecek.