01 Şub 2023 - 16:45- Spor G: 01 Şub 2023 - 17:15

Enner misin mübarek?: Yasin fiyatını 5'e katladı

Kocaelispor’un transfer döneminde en çok konuştuğu ve yoğun görüşme trafiği yaşadığı futbolcu Göztepeli Yasin Öztekin’in transferinden “Kendini Enner Valencia mı zannettin?” diyerek vazgeçildi.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Enner misin mübarek?: Yasin fiyatını 5'e katladı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Zira ünlü yıldızın kulübü Göztepe 1 milyon lira bonservisten 2 milyon liraya çıkarken, Yasin de kendisi için tam 8 milyon lira istedi. Toplam maliyet 10 milyon liraya lükseldi. Yönetim kurulu da, camiada “Dengeleri bozmamak için” temkinli adım atarken, transferden tamamen vazgeçildi. Bu arada ara transfer döneminde herhangi bir süre uzatma beklenmiyor. 8 Şubat’ta transfer sona erecek.

01 Şub 2023 - 16:45 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.289.586 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
GÜL: “KULÜBÜN GERÇEK SAHİBİ TARAFTARLARDIR” mask
GÜL: “KULÜBÜN GERÇEK SAHİBİ TARAFTARLARDIR”
Körfez Ateşi karı eritiyor mask
Körfez Ateşi karı eritiyor
Beykan: “Biz birlikte güçlüyüz” mask
Beykan: “Biz birlikte güçlüyüz”
480 tekvandocu kuşak atladı mask
480 tekvandocu kuşak atladı
35'lik Korcan Isparta32spor'da mask
35'lik Korcan Isparta32spor'da
TRANSFERDE SON DAKİKA GELİŞMESİ… mask
TRANSFERDE SON DAKİKA GELİŞMESİ…
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL