İzmit Ziraat Odası yarın kongreye gidiyor

İzmit Ziraat Odası’nın Olağan Kongresi yarın İzmit Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yaklaşık 3 bin üyesi bulunan İzmit Ziraat Odası’nın seçimlerinde, toplamda 99 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongre sonucu ise 21 meclis üyesi belirlenecek olup seçilen meclis üyeleri de yönetim kurulu ve başkanı belirleyecek. İzmit Ziraat Odası’nın başkanlık görevini ise iki dönemdir Yusuf Karaaslan yürütüyor. İzmit Ziraat Odası tarafından kongreye ilişkin yapılan açıklamada; kongreye sadece delegelerin alınacağı açıklanırken, diğer katılımcıların kongreye alınmayacağı belirtildi.
YENİDEN ADAY OLACAK
Odanın mevcut başkanı Yusuf Karaaslan, gerçekleştirilecek kongrede tekrar aday olacak. Kongrede Karaaslan’ın rakibi ise Murat Akçay kongre öncesi süreçte delege seçimlerinin şaibeli olduğu iddiasını ortaya atmıştı. Kağıt üzerinde seçim yapıldığını ifade eden Akçay, sporcuların çiftçi olarak gösterilip delege yapıldıklarını da iddialarına eklemişti. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Akçay; mahkeme kararını beklediklerini belirtmiş, karar çıkmaması halinde ise seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceklerini ifade etmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.