İzmit Ziraat Odası yarın kongreye gidiyor

İzmit Ziraat Odası’nın Olağan Kongresi yarın İzmit Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yaklaşık 3 bin üyesi bulunan İzmit Ziraat Odası’nın seçimlerinde, toplamda 99 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongre sonucu ise 21 meclis üyesi belirlenecek olup seçilen meclis üyeleri de yönetim kurulu ve başkanı belirleyecek. İzmit Ziraat Odası’nın başkanlık görevini ise iki dönemdir Yusuf Karaaslan yürütüyor. İzmit Ziraat Odası tarafından kongreye ilişkin yapılan açıklamada; kongreye sadece delegelerin alınacağı açıklanırken, diğer katılımcıların kongreye alınmayacağı belirtildi.

YENİDEN ADAY OLACAK

Odanın mevcut başkanı Yusuf Karaaslan, gerçekleştirilecek kongrede tekrar aday olacak. Kongrede Karaaslan’ın rakibi ise Murat Akçay kongre öncesi süreçte delege seçimlerinin şaibeli olduğu iddiasını ortaya atmıştı. Kağıt üzerinde seçim yapıldığını ifade eden Akçay, sporcuların çiftçi olarak gösterilip delege yapıldıklarını da iddialarına eklemişti. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Akçay; mahkeme kararını beklediklerini belirtmiş, karar çıkmaması halinde ise seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceklerini ifade etmişti.