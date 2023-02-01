01 Şub 2023 - 17:22- Spor G: 01 Şub 2023 - 17:30

Hakan Öztürk İnegöl'e kiralandı

Kocaelispor, Altınordu’dan transfer ettiği Hakan Öztürk’ü sezon sonuna kadar İnegölspor’a kiraladı.
Hakan Öztürk İnegöl'e kiralandı mask
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Kocaelispor sosyal medya paylaşımında;

"Futbolcumuz Hakan Öztürk, sezon sonuna kadar İnegölspor’a kiralanmıştır. Hakan Öztürk’e sezonun geri kalanında başarılar dileriz."
# Kocaelispor

01 Şub 2023 - 17:22 - Spor

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