KOTO’dan Acur’a kutlama ziyareti

“KENTİMİZİN EN BÜYÜK KURULUŞU”

KOTO heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden yeni il başkanı Acur, “Kentimizin en büyük kuruluşu KOTO’nun başkanı ve heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaret programı, KOTO ve İYİ Parti’nin çalışmalarının görüşülmesiyle sona erdi.