KOTO’dan Acur’a kutlama ziyareti

“KENTİMİZİN EN BÜYÜK KURULUŞU”
KOTO heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden yeni il başkanı Acur, “Kentimizin en büyük kuruluşu KOTO’nun başkanı ve heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaret programı, KOTO ve İYİ Parti’nin çalışmalarının görüşülmesiyle sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.