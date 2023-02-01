01 Şub 2023 - 17:44- Ekonomi G: 01 Şub 2023 - 17:46

KOTO’dan Acur’a kutlama ziyareti

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, başkan yardımcısı Murat Barış, meclis başkan yardımcısı Fikret Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Ziya Uludüz, Yıldırım Yılmaz ve Tahsin Can Kuşkan ile birlikte, İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur’u ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.
KOTO’dan Acur’a kutlama ziyareti mask

“KENTİMİZİN EN BÜYÜK KURULUŞU”

KOTO heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden yeni il başkanı Acur, “Kentimizin en büyük kuruluşu KOTO’nun başkanı ve heyetini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaret programı, KOTO ve İYİ Parti’nin çalışmalarının görüşülmesiyle sona erdi.
# İyi Parti

01 Şub 2023 - 17:44 - Ekonomi

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