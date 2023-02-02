Gram altında Fed sonrası yeni rekor!

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında şahin tonunu yumuşatmasıyla pozitif bir seyir izledi.
Spot piyasada altının onsu 1.957 doların üstünü test etti. Gram altın ise Fed kararı ve yorumları sonrası büyük bir sıçrama yaparak 1.184 TL ile rekor kırdı.
DEĞERLI METALLERDE YÖN YUKARI ÇEVRİLDİ
Çarşamba akşamı sona eren Fed toplantısı sonrasında 25 baz puanlık faiz artış kararı çıkmış ve Powell’ın daha az şahin olunacağına dair verdiği sinyaller değerli metale olan talebin destek görmesini sağladı.
Fed Başkanı Jerome Powell, politika yapıcıların, sıkılaştırma kampanyalarını beklemeye almadan önce "birkaç" kez daha faiz artışı sağlamayı beklediklerini söyledi.
Yapılan açıklamalar sonrası dolar ve tahvil getirileri düşerken spot altın yüzde 1,2 yükseldi.
Değerli metal, Fed’in daha az şahin olmaya başladığını dair işaretlerle, ocak ayına dek art arda üç ay boyunca rally yaparken bu döngü 2020 ortasından bu yana en uzun seri oldu. Faiz getirisi olmayan değerli metal faizler ve tahvil getirileriyle negative bir korelasyona sahip. (Cumhuriyet)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.