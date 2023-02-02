Gram altında Fed sonrası yeni rekor!

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında şahin tonunu yumuşatmasıyla pozitif bir seyir izledi.

Spot piyasada altının onsu 1.957 doların üstünü test etti. Gram altın ise Fed kararı ve yorumları sonrası büyük bir sıçrama yaparak 1.184 TL ile rekor kırdı.

DEĞERLI METALLERDE YÖN YUKARI ÇEVRİLDİ

Çarşamba akşamı sona eren Fed toplantısı sonrasında 25 baz puanlık faiz artış kararı çıkmış ve Powell’ın daha az şahin olunacağına dair verdiği sinyaller değerli metale olan talebin destek görmesini sağladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, politika yapıcıların, sıkılaştırma kampanyalarını beklemeye almadan önce "birkaç" kez daha faiz artışı sağlamayı beklediklerini söyledi.

Yapılan açıklamalar sonrası dolar ve tahvil getirileri düşerken spot altın yüzde 1,2 yükseldi.

Değerli metal, Fed’in daha az şahin olmaya başladığını dair işaretlerle, ocak ayına dek art arda üç ay boyunca rally yaparken bu döngü 2020 ortasından bu yana en uzun seri oldu. Faiz getirisi olmayan değerli metal faizler ve tahvil getirileriyle negative bir korelasyona sahip. (Cumhuriyet)