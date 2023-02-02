02 Şub 2023 - 10:59- Gündem G: 02 Şub 2023 - 11:03

Kocaeli Çayırova'da 93 m² dubleks daire icradan satılık

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kocaeli Çayırova'da 93 m² dubleks daire icradan satılık
Kocaeli Çayırova'da 93 m² dubleks daire icradan satılık mask

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/5050 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

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02 Şub 2023 - 10:59 - Gündem

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