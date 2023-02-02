Kocaeli’de deniz turizmi gelişiyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi’nin olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı başkanlığında Tuzla’da yer alan İntercity İstanbul Park’ta gerçekleşti.Toplantıya; Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, TOBB Başkan Yardımcısı ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kandıra Belediyesi Başkanı Adnan Turan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR)Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İMEAK DTO 06 Nolu Yatçılık Komitesi Meclis Üyesi Hüseyin Mengi ve Murat Tergeren, Yalova Tersaneciler Birlik Başkanı Fazıl Uzun, Körfez Ticaret Odası Meclis Üyesi Mehmet Tüzer, Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sadi Vatan, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksek Okulu Muhammed Bamyacı, Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Türk Uzakyol Gemi Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği, Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Kulübü, Nikomedia Dalış Kulübü, Yelken kulüpleri, Balıkçı Kooperatifleri ve Meclis üyelerimiz katıldı.

YENİ YILIN İLK MECLİS TOPLANTISI

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve katılımcılar, İntercity sahibi aynı zamanda DTO Kocaeli Şubesi Meclis Üyesi Ali Vural Ak‘ın ‘İntercity Otomobil Müzesi’ koleksiyonunu gezerek bilgiler aldı. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı, 2023 yılının ilk meclis toplantısında ocak ayı faaliyetlerine yönelik şube yönetim kurulu ve meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.

“DENİZCİLİK SORUNLARINA HAKİMİZ”

Meclis toplantısında kürsüye gelerek kısa bir konuşma yapan DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “Denizci ailesi olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Deniz Ticaret Odasının 9 şube başkanı ile birlikte, tüm Türkiye’nin denizcilik sorunlarına hakimiz. Bugün tüm güzel projeleri gerçekleştiren genel merkezimizle beraber, sorunların doğru anlaşılıp çözülebilmesi için aktif görev içerisindeyiz. Bizleri burada ağırlayıp kusursuz ev sahipliği yapan meclis üyemiz Ali Vural beye çok teşekkür ediyorum” dedi.

“EN İYİSİ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ”

Başkan Doğusel’in ardından söz alan Ali Vural Ak, “Sizleri burada, İntercity’de ağırlamaktan dolayı, ben ve ekibim çok mutluyuz. Firmamız Türkiye ekonomisine katma değer katıyor ve hiç durmadan katmaya da devam edecek. Vizyon ve misyonumuzun memnuniyet odaklı olduğunu varsayarak hareket ediyoruz. Bu anlamda, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizdeki meclis üyeliğimin de mihenk taşı olduğunu vurgulamak isterim. Deniz ticaretinde de ülkemiz adına gurur verici projeler üretiyoruz. Yatçılık konusunda ülkemizin önemli bir seviyeye geldiği şu dönemlerde, bizlerde buna ayak uydurup, en iyisi için çabalamaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANDI”

Daha sonrasında duygu ve düşüncülerini aktarmak üzere kürsüye gelen İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Ali VuralAk’a teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında, ”Kocaeli Şubemizin meclis toplantısı dolayısıyla aranızda olmaktan memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz yılın yine Ocak ayında Kocaeli şubemizin meclis toplantısına katılmış, sizlerle beraber olma fırsatı bulmuştum. Geride bıraktığımız yıl içerisinde çok önemli gelişmeler yaşandı. Her şeyden önemlisi malumunuz; Deniz Ticaret Odamızın merkez ve şubelerinde organ seçimlerini, Ekim ve kasım aylarında gerçekleştirdik” dedi.

“DTO KOCAELİ İLE UYUM İÇERİSİNDEYİZ”

Açıklamalarını sürdüren Kıran, “Odamıza yakışır bir şekilde gerçekleşen seçimler neticesinde şahsım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımı destekleyen, Kocaeli Şubemiz başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek demokratik hakkını kullanan her üyemize bir 4 yıl daha hizmet etmekten mutluluk duyacağız. Kocaeli Şubemizdeki seçimlerde de üyelerimiz, yeni dönemde Vedat Başkan ve yönetimiyle yola devam dedi. Geçtiğimiz dönem Vedat Başkanımız ve yönetimiyle uyumlu ve keyifli bir çalışma gerçekleştirdik. Bu dönemimiz de aynı şekilde olacaktır” dedi.

“KOCAELİ’DE DENİZ TURİZMİ GELİŞİYOR”

Kocaeli’nin turizm şehri olma yolunda ilerlediğini söyleyen Kıran, “Marmara, Karadeniz ve Sapanca Gölü’ne olan bağlantılarıyla da; liman, iskele ve gemi ile denizci olan kent, aynı zamanda deniz turizm kenti olma yolunda. Bunda en büyük paylardan birisi, ısrar ve büyük başarıyla çalışan Vedat Doğusel ve ekibinindir diye düşünüyorum. Vedat Başkanımız ekibiyle birlikte, sanayi şehri Kocaeli’nin deniz turizmi ile birlikte anılmasına vermiş oldukları gayret bizleri memnun ediyor. Kendilerini gayretleri için tebrik ediyorum” dedi.

“İLERİ SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ”

Kıran, rekabetin kalite getireceğini ifade ederek, “İnşallah hak ettiğiniz yerlere geleceksiniz. Bundan sonraki süreçte de bütün şubelerimizle el ele vererek yeni başarılara doğru yürüyeceğimizden şüphem yok. Denizcilik anlamında hepimizin büyük projelere yelken açması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde yarışarak ülkemizi denizcilik sektöründe başka bir noktaya taşıyacağız. İyi anlamda rekabet içerisinde olmalıyız. Bunu pozitif anlamda söylüyorum. Rekabet içerisine olmamız ülkemize denizcilik anlamında pozitif katkı sağlayacaktır. İnşallah böylece ülkemiz denizciliği hak ettiği yerlere gelecek” sözlerini sonlandırdı.

“ÇITAYI HEP BİRLİKTE YÜKSELTECEĞİZ”

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, DTO Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel ve yönetiminin başarılı çalışmalarından söz ederek, “Kocaeli Şubesi yapmış olduğunuz her etkinlik ses getiriyor. Kocaeli şubesi olarak, çok kıymetli bir ekibe sahipsiniz. Denizcilik sektörü paydaşları olarak çok güzel günler ve çok zor günler yaşadık. Çıtayı hep birlikte yükselteceğiz. Bu birliktelik, bizi aile yapan temel unsurlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Bu duygu ile, yeni yılın ilk meclisinin denizcilik sektörümüz başta olmak üzere tüm Kocaeli ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“DENİZCİLİĞİN HER ALANINDAYIZ”

Mecliste söz alan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, “Piri Reis Üniversitesi olarak Türkiye’deki tek sektör ve vakıf üniversitesiyiz. Ülkemizde denizcilikte öncü bir kurum olarak, Türk denizciliğine dair her alanda bayrak gösteren bir eğitim anlayışı ile tüm sektörün paydaşlarımızla birlikte hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz. Sektör ve iş birliğini bu minvalde uygulayan bir üniversite olmayı da başardığımızı düşünüyorum. Türk denizciliğine dair çok önemli bir misyonumuz var. Bu misyonun başında ise, Türk denizciliği için tam donanımlı bireyler yetiştirmek. Deniz Ticaret Odamızla birlikte gerçekleştirdiğimiz her adımda daha da büyüdüğümüzü hissedebiliyorum. Odamıza bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“DENİZCİLİK ADINA DESTEĞE HAZIRIZ”

Arıca’nın sonrasında kürsüye gelen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk ise, “Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak maalesef istediğimiz seviyede denizci bir millet henüz değiliz. Denizci bir millet ve denizci bir devlet olabilmemiz için eğitimin önemi çok büyük. İnancım odur ki; bir kuşak sonrasında tamamen denizci bir toplum olacağız. Bunun için hidayet göstermemiz gerekiyor. Cumhuriyet dönemiyle birlikte bize emanet edilen denizciliğimizi daha ileriye taşımamız gerekiyor. Bu anlamda biz Kocaeli Üniversitesi olarak denizcilik fakültesini kurduk. Üniversite olarak denizciliği önemsiyor ve destekliyoruz. Elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizle birlikte denizcilik adına her türlü işbirliğinde üniversite olarak varız” dedi.

“KOCAELİ’Yİ MARKA ŞEHİR YAPACAĞIZ”

Kandıra Belediyesi Başkanı Adnan Turan da bir konuşma gerçekleştirerek, “Kocaeli’nin %3’lük kısmı sanayi. Ancak, Kocaeli Büyükşehir Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ile birlikte hedefimiz, Kocaeli’yi marka şehir yapmak ve Türkiye’nin 5 marka şehrinden birisi haline getirmek. Bunu turizm, tarım ve diğer yatırımlar tarafındaki aşamalarla birlikte şehrimizi bir marka haline getirmeyi planlıyoruz. Geçmiş dönemlerde sahillerimiz ve Körfez ile alakalı deniz turizmini nasıl canlandırırız diye çalışmıştık. İnşallah şimdi bunu devam ettireceğiz ve ileriki zamanda çalışmalarımızın meyvesini toplayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“DENİZİN BAŞKENTİ OLACAĞIZ”

“İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz” diyen Turan, “Bu uyumlu çalışmayı devam ettireceğiz. Kandıra için ayrı planlarımız var. Bunun için iddialıyız. Büyükşehir Belediyemizden, Deniz Ticaret Odamızdan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne kadar hep beraber bu işi başaracağımızı, Kocaeli’yi denizin başkenti yapacağımıza sonuna kadar inanıyorum” dedi.

“ÖNCÜ ŞEHİR PLANIMIZ VAR”

Son olarak söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Bugün burada çok kıymetli fikirler ve projeler paylaşıldı. Kocaeli’miz, 36 tane limanıyla hem Karadeniz’de hem de Marmara Denizi’ne kıyısıyla ülkemizin en nadide şehirlerinden bir tanesi. Kocaeli, pandemiye ve dünyada yaşanan savaşlara rağmen her zaman üretim yapmaya devam etti. Kocaeli sanayisi, ticareti ve teknolojisi ile dünyada tanınan bir kent. Biz ilave olarak da Kocaeli’ye çevreyi, turizmi, deniz turizmini, tarihi ve sporu katmak, kentimizi bu anlamda Türkiye’nin öncü ve marka şehri yapmak için gayret içerisindeyiz. Bu konuda ciddi bir mesafe aldığımızı rahatlıkla ifade edebilirim” dedi.

“DENİZCİ ŞEHİR İNŞA ETMEK ELİMİZDE”

“36 limanımız çevreyle barışık halde ful kapasite olarak işlemeye devam ediyor” diyen Çakmak, “Bunun dışında denizdeki balıklandırma ve tarihi eserlerimizin gün yüzüne çıkarılmasını hem il kültür ve turizm müdürlüğümüz ile hem de Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemizle başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Bundan dolayı, deniz üstü festivallerimiz de önümüzdeki dönemlerde devam edecek. Denizci bir şehri inşa etmek bizim elimizde. Bu çalışmaları samimiyetle ve el birliği ile devam etmesini umuyorum” dedi. 2023 yılının ilk meclis toplantısı konuşmaların ardından, faaliyet raporu sunumu, meclis üyelerinin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile son buldu.