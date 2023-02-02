İYİ Parti seçim startını verdi!

15 Ocak’ta gerçekleştirilen il kongresinin ardından göreve gelen İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur hafta başında il divan kurulunu belirlemiş, SKM başkanını atamıştı. Teşkilatları uzun süredir sahada olan İYİ Parti’de seçim çalışmaları resmi olarak başladı. İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı kalabalık bir heyetle Karamürsel Kızderbent ve Yalakdere mahallelerini ziyaret etti. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur ve Karamürsel ilçe başkanı Orhan Kılınçsoy’la birlikte il ve ilçe yöneticileri mahalle halkının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

MUHTARLARA VE DERNEĞE ZİYARET

Kızderbent Mahalle Muhtarı Recep Akbaş’ı, Yalakdere Mahalle Muhtarı Samet Ertanal’ı makamlarında ziyaret eden İYİ Parti heyeti daha sonra Kızderbentliler Derneği Başkanı Enver Demirsoysal ve yönetimiyle bir araya geldi. Bölge halkına hizmet veren esnafları da ziyaret eden İYİ Partililer Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sorunların sebeplerini anlattı. İYİ Parti’nin çözüm önerilerini de anlatan heyet, Millet İttifakı ve İYİ Parti’nin iktidar olmasıyla birlikte Türkiye’de yaşanacak iyileşme sürecinden bahsetti.

SEÇİME HAZIRIZ

Ziyaret sonrasında kısa bir açıklama yapan il başkanı Nusret Acur şu ifadeleri kullandı: “Partimiz aylardır seçim için hazırlanıyordu. Her an bir baskın seçim olabilir ihtimaline karşı teşkilatlarımızda gerekli yenilikleri ve hazırlıkları tamamlamıştık. Artık seçim sathına geldik. Hafta başında il yönetim kurulumuzda görev dağılımımızı tebliğ ettik ve Seçim Koordinasyon Merkezi’mizi oluşturduk. Bugün Karamürsel ilçemizde Kızderbent ve Yalakdere mahallerimizde yaptığımız çalışma ile seçim startımızı verdik.

SORUNLARI DİNLEDİ

Kızderbent ve Yalakdere’de bölge halkının sorunlarını dinledik, İYİ Parti’mizin çözüm planlarını anlattık. Bölgedeki en büyük sorun mevcut ve inşa edilmek istenen taşocakları ile ilgili. Yemyeşil doğası ile, yüzlerce yıllık tarihi ile büyük bir öneme sahip olan bu bölgeye maalesef gerekli önem verilmiyor. Millet İttifakı ve İYİ Parti iktidarında çevreye ve tarihi değerlerimize öncelik vereceğiz. Para hırsı ile, yandaşlarına daha fazla kar sağlamak için AKP iktidarının peşkeş çektiği bütün yeşil alanları sermayenin karanlığından kurtaracak, yeniden yeşillendirecek ve hangi bölgemizde olursa olsun o bölgede ikamet eden kimselerin talepleri doğrultusunda kullanılması için çaba sarf edeceğiz.”