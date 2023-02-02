MERTSPOR RİSKE GİRDİ: 1-1

1-1 BERABERE KALDI
Ligde son 2 haftaya giren takımlar kıyasıya mücadele etti. Küme düşme riskiyle karşı karşıya olan Mertspor, KartepeSuadiyespor ile 1-1 berabere kalarak kendisini zora soktu. Grup lideri Diliskelesi geçen hafta olduğu gibi bu haftada gol olup yağdı. Diliskelesi, Darıca Kültür ve Martıspor’u 9-0 mağlup etti.
GOL YAĞMURU VARDI
Süper Amatör B Grubu’nda oynanan diğer karşılaşmalarda: Kocaeli Güneşspor, İzmit Gültepe’yi 3-1, Hereke Yıldız, İhsaniyespor’u 3-1, Çayırova Menderes, Başisekele Doğantepe’yi 2-1, Hisareyn, Başiskele Belediyespor’u 4-2 mağlup ederken, Derincespor, Arslanbey Gençler Birliği ile 0-0 berabere kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.