02 Şub 2023 - 12:29- Spor G: 02 Şub 2023 - 12:32

MERTSPOR RİSKE GİRDİ: 1-1

Süper Amatör B Grubu’nda mücadele eden takımlar dün kritik viraj maçlarını tamamladı
MERTSPOR RİSKE GİRDİ: 1-1 mask
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1-1 BERABERE KALDI

Ligde son 2 haftaya giren takımlar kıyasıya mücadele etti. Küme düşme riskiyle karşı karşıya olan Mertspor, KartepeSuadiyespor ile 1-1 berabere kalarak kendisini zora soktu. Grup lideri Diliskelesi geçen hafta olduğu gibi bu haftada gol olup yağdı. Diliskelesi, Darıca Kültür ve Martıspor’u 9-0 mağlup etti.

GOL YAĞMURU VARDI

Süper Amatör B Grubu’nda oynanan diğer karşılaşmalarda: Kocaeli Güneşspor, İzmit Gültepe’yi 3-1, Hereke Yıldız, İhsaniyespor’u 3-1, Çayırova Menderes, Başisekele Doğantepe’yi 2-1, Hisareyn, Başiskele Belediyespor’u 4-2 mağlup ederken, Derincespor, Arslanbey Gençler Birliği ile 0-0 berabere kaldı.
# Başiskele, Darıca, Çayırova

02 Şub 2023 - 12:29 - Spor

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