Hemşehriler gol olup yağdı

24 TAKIMIN KATILIMIYLA

Derince Belediyesi’nin 24 takımın katılımıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Çenesuyu Dernekler Futbol Turnuvası’nda heyecan sürüyor. Bu yıl Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde gerçekleşen turnuvanın ikinci gününde üç müsabaka oynandı. Derince Belediye Başkan Vekili Kenan Yalçın, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, STK temsilcileri ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği günün ilk karşılaşmasında B Grubu’nda Bayburtlular Derneği ile Düzce Dibektaşlılar karşı karşıya geldi. Baştan sona büyük çekişme içerisinde geçen müsabakayı 4-2’lik skorla kazanan Bayburtlular Derneği turnuvaya üç puanla başladı.

3 KARŞILAŞMADA 33 GOL

Günün ikinci karşılaşmasında Kocaeli Erzurumlular Derneği ile Ozanlar, Şairler ve Edebiyatçılar Derneği takımları karşı karşıya geldi. B Grubuna dahil karşılaşmada rakibini 12-1’lik skorla mağlup eden Kocaeli Erzurumlular Derneği turnuvaya galibiyetle başladı.Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde oynanan günün son karşılaşması ise C Grubuna aitti. Artvinliler Derneği ile Derince Lisesi Mezunları Derneği takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede sahadan 10-4’lük skorla galip ayrılan ve üç puanın sahibi olan taraf Artvinliler Derneği oldu.

ARTVİNLİLER 10 GOL ATTI

Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde oynanan müsabakada Artvinliler Derneği ile Derince Lisesi Mezunları Derneği karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Artvinliler 10-4 kazandı.

BAYBURTLULAR-DİBEKTAŞLILAR

Günün ilk karşılaşması olan B Grubu mücadelesinde Bayburtlular Derneği ile Düzce Dibektaşlılar Derneği karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Bayburtlular 4-2 galip ayrıldı.

ERZURUMLULAR-OZANLAR

Kocaeli Erzurumlular Derneği ile Ozanlar, Şairler ve Edebiyatçılar Derneği takımları mücadele etti. Erzurumlular rakibini 12-1’lik skorla yenmeyi başardı.