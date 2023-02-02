02 Şub 2023 - 12:37- Spor G: 02 Şub 2023 - 12:44

Amatör maçlarda değişiklik var

Kentimizde oynanacak olan bazı amatör maçlarda değişiklikler yapıldı. İşte değişiklik yapılan müsabakalar:
Amatör maçlarda değişiklik var mask

Perşembe (bugün) günü Darıca Nene Hatun stadında saat 19.00 da oynanması gereken Darıca G.B Spor-Bağçeşme Spor U-14 Play Off müsabakası iptal edildi. Yine Perşembe(bugün) günü Gebze Alaettin Kurt Stadında saat 19.00’da oynanması gereken Trakya Spor-Derince Çenedağ Spor U-14 Play Off müsabakası iptal edildi. Cuma(yarın) günü Şekerpınar Stadında saat 17.00’da oynanması gereken Çayırova Bulut Spor- Dilovası Yıldızlar Spor U-15 lig müsabakası, 5 Şubat Pazar günü Şekerpınar Stadı’nda saat 13.00’de oynanacak. 8 Şubat Çarşamba günü Derbent Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Kartepe-Köseköy Ateş Spor-Arslanbey Organize Sanayi Spor Süper amatör Lig müsabakası, aynı gün aynı saatte Köseköy Stadında oynanacak. Yine 8 Şubat Çarşamba günü Karamürsel Stadı’nda 19.15’te oynanması gereken Karamürsel Barbaros Spor-Gölcük Karadeniz Spor 2.Küme lig müsabakası, haftalık programdan kaldırıldı.
# Kartepe, Darıca, Dilovası, Çayırova

02 Şub 2023 - 12:37 - Spor

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