Perşembe (bugün) günü Darıca Nene Hatun stadında saat 19.00 da oynanması gereken Darıca G.B Spor-Bağçeşme Spor U-14 Play Off müsabakası iptal edildi. Yine Perşembe(bugün) günü Gebze Alaettin Kurt Stadında saat 19.00’da oynanması gereken Trakya Spor-Derince Çenedağ Spor U-14 Play Off müsabakası iptal edildi. Cuma(yarın) günü Şekerpınar Stadında saat 17.00’da oynanması gereken Çayırova Bulut Spor- Dilovası Yıldızlar Spor U-15 lig müsabakası, 5 Şubat Pazar günü Şekerpınar Stadı’nda saat 13.00’de oynanacak. 8 Şubat Çarşamba günü Derbent Stadı’nda saat 19.15’te oynanması gereken Kartepe-Köseköy Ateş Spor-Arslanbey Organize Sanayi Spor Süper amatör Lig müsabakası, aynı gün aynı saatte Köseköy Stadında oynanacak. Yine 8 Şubat Çarşamba günü Karamürsel Stadı’nda 19.15’te oynanması gereken Karamürsel Barbaros Spor-Gölcük Karadeniz Spor 2.Küme lig müsabakası, haftalık programdan kaldırıldı.
02 Şub 2023 - 12:37- Spor Güncelleme: 02 Şub 2023 - 12:44
Amatör maçlarda değişiklik var
Kentimizde oynanacak olan bazı amatör maçlarda değişiklikler yapıldı. İşte değişiklik yapılan müsabakalar:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.