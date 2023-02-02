CHP’Lİ CENGİZ SARIBAY: Bana ihtiyaç duyulduğu için milletvekili adayı oldum

CHP’de seçim yaklaştıkça milletvekilliği düşünenler çalışmalarını sürdürüyor. CHP eski İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay da 14 Mayıs’ta yapılması planlanan genel seçimlerde milletvekili adayı olacağını açıkladı. Dün gazetemizi ziyaret eden Sarıbay, neden milletvekili adayı olduğunu ve ülke gündemiyle ilgili açıklama yaptı.

PARTİME ÇOK HİZMETLERİM OLDU

Sarıbay özetle şunları söyledi; “CHP’nin her kademesinde görev yaptım. 1991 yılında partimden milletvekili oldum. 5 dönem il başkanlığı görevinde bulundum. 2018 yılındaki seçimlerde milletvekili adayı olmayı düşündüm, genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanı olarak kalmamı istedi. Ben de il başkanı olarak partime hizmet ettim. Partimin bana ihtiyacı var düşüncesiyle 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili adayı olmayı uygun buldum.

“GENEL BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞTÜM”

Geçen hafta genel başkanımızla görüştüm, bir süre sohbet ettik. Genel başkanımız, hiç kimseye git aday ol demez. Ben kendisiyle nezaketen görüştüm. Partimize 5 dönem il başkanlığını yaptım. 1991 yılından sonra ilk kez milletvekili adayı oldum. Yıllardır siyasetin içindeyim. Bilgim var, tecrübem var. Bilgimi ve tecrübemle, milletvekili olarak Kocaeli’ye hizmet etmek istiyorum. Kendime güveniyorum.

ÖN SEÇİM İSTEYENLER SAMİMİ OLMALI

Ön seçim önemli. Ben de ön seçim istiyorum. Seçim zamanı kısıtlı. Genel merkezimizin ön seçim yapacağını düşünmüyorum. Şunu ifade etmeliyim ki ön seçim isteyenler de, samimi olmalı. Bir de Millet İttifakı unsurunu düşünmek lazım. 40 ilde, karma bir liste yapılması planlanıyor. Kocaeli için de karma bir liste oluşturulabilir. Saadet Partisi’nin Kocaeli’de yüksek bir oyu var, aynı şekilde Demokrat Parti’nin de. Milletvekili aday sıralaması belirlendiğinde bu unsurlar da göz önünde bulundurulabilir diye düşünüyorum.

İLÇE BAŞKANLARININ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz haftalarda 10 ilçe başkanımız ortak açıklama yaptı. İl Başkanlığından istifa edip milletvekili adayı olan Harun Yıldızlı kardeşimize destek verdi. İlçe başkanımızın davranışını doğal karşılıyorum. 3 yıl birlikte görev yaptılar, bu şekilde davranmalarını yanlış bulmuyorum. Ama biraz acele ettiklerini düşünüyorum.

BASIN VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Kocaeli’de yaklaşık 1.5 milyona yakın seçmen var. Artık eskisi gibi kahve toplantılarına gidip, seçim propagandası yapmak yetmez. Sosyal medyayı da, basını iyi kullanmak lazım. Bu sayede herkesin evlerine kadar girmeliyiz. Çalışmalarımızı, projelerimizi, yapacaklarımızı bu şekilde onlara ulaştırabiliriz. Ayrıca genel merkezimizin vereceği pozitif enerji, seçim çalışmasında başarıyı tetikleyecektir.

KILIÇDAROĞLU, ADAY ALACAK

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zamandır Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor. Son zamanlarda da Cumhurbaşkanı adayı gibi demeçler veriyor, açıklamalar yapıyor. Ben Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Kendisi de bu işi en güzel şekilde yapacak ve seçimi kazanacaktır.

AKP VE MHP’YE OY VERENLERE ÇAĞRI

Ben avukatım, 50 yıllık bir siyasi tecrübem var. Türkiye, iyi yönetilmiyor. Ekonomik kriz var, insanların alım gücü düştü. AKP’ye oy verenler de, MHP’ye oy verenler de bu ekonomik krizden etkileniyor. 2018 yılındaki seçimlerde AKP’ye ve MHP’ye oy verenler, Türkiye’nin iyi durumda olduğunu düşünüyorlarsa, her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorlarsa, Türkiye iyi yönetiliyor diyorlarsa ne diyelim partilerine oy vermeye devam etsinler. Son olarak şunu ifade etmeliyim ki, Türkiye’nin Millet İttifakına ihtiyacı var. Seçmenler bunu iyi görmeli, iyi analiz etmeli.