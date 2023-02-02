Muharrem İnce Özkar’ı tebrik etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, önceki gün ilimizi ziyaret ederek bir dizi program ve etkinliklere katıldı. Genel Başkan İnce, S.S 4 Nolu Kullar Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı ve Başiskele Kullar Mehmet Ağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar’ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.
ÖZKAR’A BAŞARISINI SORDU
Genel Başkan İnce, Özkar’a, “Hem başarılı bir muhtarsın, hem de başarılı bir kooperatif başkanısın. Senin başarını bana söylediler. Kooperatifte güzel işler yapmışsın. Bu yüzden seni ziyaret etmek istedim. Söyle bakalım, kooperatifte neler yaptın?” diye sordu.
HATTIN TANESİ 1 MİLYON TL
Özkar da, “Kooperatifin çevre düzenlenmesini yaptık. Mescit yaptırdık. Ayrıca işsiz şoför arkadaşlara iş bulduk. Daha önce burada kooperatif hattı 20-25 bin lira idi, şimdi de sadece hat parası 1 Milyon lirayı buldu. Kooperatife artı değer kattık” dedi. İnce de Özkar’ı kutlayarak, kooperatiften ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.