Muharrem İnce Özkar’ı tebrik etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, önceki gün ilimizi ziyaret ederek bir dizi program ve etkinliklere katıldı. Genel Başkan İnce, S.S 4 Nolu Kullar Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı ve Başiskele Kullar Mehmet Ağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar’ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

ÖZKAR’A BAŞARISINI SORDU

Genel Başkan İnce, Özkar’a, “Hem başarılı bir muhtarsın, hem de başarılı bir kooperatif başkanısın. Senin başarını bana söylediler. Kooperatifte güzel işler yapmışsın. Bu yüzden seni ziyaret etmek istedim. Söyle bakalım, kooperatifte neler yaptın?” diye sordu.

HATTIN TANESİ 1 MİLYON TL

Özkar da, “Kooperatifin çevre düzenlenmesini yaptık. Mescit yaptırdık. Ayrıca işsiz şoför arkadaşlara iş bulduk. Daha önce burada kooperatif hattı 20-25 bin lira idi, şimdi de sadece hat parası 1 Milyon lirayı buldu. Kooperatife artı değer kattık” dedi. İnce de Özkar’ı kutlayarak, kooperatiften ayrıldı.