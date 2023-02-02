02 Şub 2023 - 14:04- Asayiş G: 02 Şub 2023 - 14:07

Uyuşturucu için evde sera kuran 4 kişi gözaltına alındı

Gebze ilçesinde evde bir odada kurdukları serada saksılarda kenevir üreten 4 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu için evde sera kuran 4 kişi gözaltına alındı mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze’de bir evde sera kurularak uyuşturucu madde ekimi yapıldığını tespit etti. Yapılan baskında evin bir odasının seraya dönüştürüldüğü, saksılara 50 kök kenevir ekildiği belirlendi. Serada kullanılan malzemelere el konularak, kenevirler söküldü. 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
# emniyet

02 Şub 2023 - 14:04 - Asayiş

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