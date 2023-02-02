Uyuşturucu için evde sera kuran 4 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze’de bir evde sera kurularak uyuşturucu madde ekimi yapıldığını tespit etti. Yapılan baskında evin bir odasının seraya dönüştürüldüğü, saksılara 50 kök kenevir ekildiği belirlendi. Serada kullanılan malzemelere el konularak, kenevirler söküldü. 4 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.