02 Şub 2023 - 14:14- Asayiş G: 02 Şub 2023 - 14:18

Belediye personeli gözyaşları arasında toprağa verildi

Kısa süre önce beyne pıhtı atması sonucu hastanede tedavi altına alınan Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Erdal Memiş (35) göz yaşları arasında toprağa verildi.
Belediye personeli gözyaşları arasında toprağa verildi mask
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Geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süredir çeşitli hastanelerde tedavi görmekte olan Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Personeli Erdal Memiş, ikinci kez beyne pıhtı atması sonucu entübe olmasının ardından kısa süre sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhum Memiş’in cenazesi hastaneden alınarak bu gün öğlen namazı öncesi Kandıra Belediyesi Hizmet Binası önüne getirildi. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcıları, Memiş ailesinin yakınları ve sevenleri, mesai arkadaşları ve çok sayıda belediye personelinin katılımıyla helallik alındı.

Memiş’in naaşı, Belediye önünde helallik alınması sonrası, Kandıra Yeşil Camiinde kılınan öğlen namazının ardından göz yaşları arasında Esentepe Mahalle mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

02 Şub 2023 - 14:14 - Asayiş

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