Belediye personeli gözyaşları arasında toprağa verildi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süredir çeşitli hastanelerde tedavi görmekte olan Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Personeli Erdal Memiş, ikinci kez beyne pıhtı atması sonucu entübe olmasının ardından kısa süre sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Merhum Memiş’in cenazesi hastaneden alınarak bu gün öğlen namazı öncesi Kandıra Belediyesi Hizmet Binası önüne getirildi. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcıları, Memiş ailesinin yakınları ve sevenleri, mesai arkadaşları ve çok sayıda belediye personelinin katılımıyla helallik alındı.
Memiş’in naaşı, Belediye önünde helallik alınması sonrası, Kandıra Yeşil Camiinde kılınan öğlen namazının ardından göz yaşları arasında Esentepe Mahalle mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.