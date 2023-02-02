Yılmaz:Kuraklık en çok tarımı etkileyecek

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Özgür Yılmaz; iklim değişikliği, kuraklık ve tarım konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Ülkemizde maalesef kuraklık tehlikesi büyüyor. Yakın vakitte yağışın mevsim normallerinin altında olması ve bitkiler için gerekli olan yeterli yağışın olmaması tarımsal üretimde çok önemli verim kayıplarına yol açacak. Gübreden mazota, tohumdan zirai mücadele ilaçlarına gelen zamlardan sonra çiftçi şimdi de kuraklık endişesini yaşıyor” dedi.

“SON 62 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE”

Azalan yağışlara dikkat çeken Yılmaz, “ Türkiye genelindeki yağışlarda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 1 Ekim-31 Aralık 2022 dönemini kapsayan 2023 yılı yağışları, normalinin ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti. Marmara Bölgesi’nin 3 aylık kümülatif yağışları son 62 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’nın somut adımlarla hedefleri gerçekleşecek şekilde uygulanması gerekmektedir” dedi.

“UYGUNSUZ YAPILAŞMA”

Yılmaz, “Yaşanan kuraklık sonucunda özellikle kışlık ekimleri yapılan buğday, arpa gibi hububat ve mercimek gibi bakliyat ürünlerinde verim kaybı ve rekolte azalmasına sebep olacak ve don ya da seller de üretimi olumsuz etkileyecek, çiftçinin üretimden çekilmesine neden olacaktır. Kocaeli’yi besleyen başlıca su kaynaklarının 31 Ocak itibari ile doluluk oranları Yuvacık’ta %14, Namazgâh’ta %55 ve Sapanca’da ise 30,9 m’dir. İlimizde su kaynaklarının korunması için her türlü kirlenmenin ve uygunsuz yapılaşmanın önüne geçilmelidir” dedi.

“ÇİFTÇİLER OLDUKÇA TEDİRGİN”

Başkan Özgür Yılmaz, “Yaşanan kuraklık, çiftçiyi tarlalarına gübre atıp atmaması konusunda da ikilemde bırakıyor. Yağmur yağmazsa atılan gübrenin erimeyeceğinden işe yaramayacağı, aksine ürünü yakabileceğini göz ardı etmemek gerekir. Çiftçiler oldukça tedirgin ve gübre atıp verimi artıralım derken zarar edecek diye korkmaktadır. Ayrıca tarım alanlarının imara açılmaması gibi kararlar verilmesi lazım. Bunlar da mutlaka büyükşehir belediyeleri ve devletin kurumlarınca denetlenmeli” dedi.

“MÜDÜRLÜK YENİDEN KURULMALI”

“İkinci konu, su kaynaklarının kirlenmesini engellemek. Üçüncü mesele de su kayıp kaçağını önlemektir. Ülke düzeyinde tarım, toprak ve su yönetiminde etkin bir kamu yönetimi kurulması ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü güçlendirilerek sulama bütçesi artırılmalı, en ücra noktalara hizmet verecek şekilde Toprak Su Genel Müdürlüğü yeniden kurulmalıdır” şeklinde açıklamalarda bulundu.