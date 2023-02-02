İzmit Ziraat Odası’nda yeniden Karaaslan

İzmit Ziraat Odası’nın olağan kongresi dün İzmit Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin üyesi bulunan odanın kongresinde, daha önce yapılan seçimle belirlenen 98 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Kongre sonucunda 21 meclis üyesi belirlendi. Meclis içinden yeni başkan ve yönetim kurulu seçilecek. Odanın iki dönemdir başkanlığını yürüten Yusuf Karaaslan ile Murat Akçay’ın yarışacağının açıklandığı genel kurul son derece gergin başladı.

TARTIŞMA BİNA DIŞINDA BAŞLADI

Oda yönetiminin açıklamasına göre kongreye yalnızca delegelerin alınacağı açıklanırken, diğer katılımcıların salona giremeyecekleri duyuruldu. Öte yandan genel kurulla ilgili gerilim daha bina girişinde başladı. Salona alınmayan çiftçilerle delegeler arasında gerginlik yaşandı.Gerginliğin ardından başlayan kongrede söz alan Mecidiyeköy Muhtarı ve delegesi Fahrettin Korkutan kürsüden yaptığı konuşmasında, “Odada yapılanlar konuşuldu. Ben de yapılmayanlardan bahsetmek istiyorum” dedi.

“BEN SANDIK KURDUM BAŞKALARI YAPAMADI”

Korkutan, “Bugün genel kurulumuz var, keşke bu salonda değil de bütün çiftçileri ağırlayabileceğimiz geniş bir salonda kongremizi yapabilseydik. Muhtarlar bu odanın en önemli bireyleri ama burada delege olmayan 1 tane bile muhtar yok. Ben bunu sorgulamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler değil. Seçmen listeleriyle ilgili aylar önce kaymakama dilekçe verdim. Dilekçeme olumlu bir cevap alamadım, köyümde seçim yaptım ve sandık kurdum. Fakat eminim ki birçok köyde bu yapılmadı. En başta başkan Yusuf Karaaslan’ın köyünde” ifadelerini kullandı.

“BU ŞEKİLDE KONUŞMAK İSTEMİYORUM”

Divan başkanı Ali Şener Bayraktar ise Korkutan’a“Ağzından çıkan sözler yarın yargılanmana sebep olur. İfadelerini seçerek kullanman hayrınadır” şeklinde cevap verdi. Muhtar Korkutan, “Bunlar suç oluşturacak şeyler değil” şeklinde cevap verdi. Bayraktar, Korkutan’a yönelik yaptığı konuşmada, “Ben genel kurulda kimsenin başına iş almadan yapılması için görevliyim. Kaymakamların talimatıyla belirlenen günde, muhtarlar ve azalarından oluşan kurullarla seçim yapılır. İsterseniz idari mahkemelere başvurabilirsiniz. Verilen karara dair bu şekilde konuşmanız hakkınızda suç duyurusuna sebep olabilir” dedi.

“HİZMET EDECEKSİN DEYİP BENİ KOVDULAR”

Yaşanan tartışmanın ardından Korkutan, “Ben bu şekilde konuşmak istemiyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.Korkutan’ın ardından söz alan delegelerden Murat Öter, “Ben bu mesleği hala aktif olarak devam ettiriyorum. Maalesef ki bu odaya hizmet vereceksin adı altında beni davet ettiler, kabul ettim. Fakat sonrasında ‘Burada neler oluyor?’ diye sorguladığım için bu odadan nedenini bilmediğim bir şekilde atıldım. Sebebini araştırdığımda meclis üyelerinden ‘Murat Öter her şeye burnunu sokuyordu’ cevabı geldi.

“BU NASIL BİR SEÇİM?”

Beni odadan başkanım attı. Neden attığını şu dakikada dahil çıksın itiraf etsin, hiçbir şey demeyeceğim. Biz yönünü İzmit çiftçisine dönen bir yönetim istiyoruz. Makam isteyen makamında boğulsun. Biz değer görmek istiyoruz, makam değil, çiftçilikle uzaktan yakından alakası olmayan usulsüz bir delege seçimiyle karşı karşıyayız. Bu nasıl bir seçim? Hiçbir mahalle muhtarı dahil değil. Seçimden bir gün önce haberimiz oldu. Biz yönünü çiftçiye dönen bir yönetim istiyoruz. Üretim istiyoruz. Vatan hürriyet ekmek istiyoruz.

“SADECE BÜROKRATLARLA FOTOĞRAF VERİYORSUNUZ”

Ziraat Odası’nın amacının dışında kullandığı sonucunda ben buradayım. Dışarıda eli nasırlı ayağında gübresini gördüğüm adam tepki verdi diye başkandan küfür yiyor. Nasıl bir yönetim bu? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteği Ziraat Odası mı verdi? Sen çiftçinin sendikasısın. Sendika demek hak alan demektir. Seçim de sizin olsun, makam da sizin olsun, yeter ki yönünüzü çiftçiye dönün. Üretenden neden bu kadar korkuyorsunuz? Sosyal medyada bol bol bürokratlarla fotoğraf verdiğinde ben benim yönetimim hakkını alıyor, hakkımızı koruyor diyebileyim.

“ODA SİYASETİN ÜSTÜNDEDİR”

Ziraat odası siyasetin de üstündedir. Üretime verilen desteklerin artması, İzmit çiftçisinin el ele kol kola gerekli değeri görüp kimseyle çarpışmadan koç gibi mücadele etmesi için bütün çiftçilerimizi davet ediyorum. Ben bugün bu sebepten dolayı buradayım. Kimse hatır gönül için oy kullanmasın. Seni oraya başkan yapan delegeye üretimin sözünü verdin mi? Geçmişteki 10 yılda çiftçiye şu yapıldı densin yeter. Biz makam, koltuk istemiyoruz. Üretim istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İYİ Kİ ATMIŞIM”

Delegelerden Ejder Okumuş da, “Ben doğdum, büyüdüm, oldum olası çiftçiyim. Bu oda neden zarar ediyor., hiç mi kar edemiyor. Zaten yük bizim sırtımızda. Niye kimse arka çıkmıyor bize? Çiftçi olmayan benim hakkımı savunmaya çalışıyor. Ne kadar aidat alındığını muhtarlarımız bile bilmiyor” dedi. Odanın mevcut başkanı Yusuf Karaaslan ise gelen eleştirilere şöyle yanıt verdi: “40 gündür sustum. Konuşmayayım dedim ama 2012 yılında Ziraat Odası’na geldiğimde maalesef bu yönetim vardı. 3 milyon borç bıraktınız. Murat Öter’i de iyi ki atmışım” ifadelerini kullandı. Adaylardan Murat Akçay yaptığı kürsü konuşmasında, “Çiftçilerimiz hepsinin burada olmasını ve şahit olmasını isterdik. Maalesef öyle olmadı. 23 Aralık’ta gerçekleştirilen usulsüz bir delege seçimi var. Bizler çiftçinin yararını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

SALONU TERK ETTİLER

Divan başkanı yönetim listesi ile ilgili önergelerin olduğunu belirterek Murat Akçay’ın yönetiminde yer alan yaklaşık 10 kişinin bilgisi dışında yönetime yazıldığına dair önergeleri okudu. Bazı önerge veren isimlerin salonda olmadığının anlaşılması üzerine duruma itiraz eden Akçay ve ekibi usulsüzlük olduğunu iddia ederek kongre salonunu terk etti. Genel kurulda Yusuf Karaslan’ınhazırladığı liste ile tek adaylı olarak seçimlere gidildi.

YÖNETİM KURULU

Yusuf KARAARSLAN (Başkan)

Engin YILMAN

İbrahim YILMAZ

Feridun SOLMAZ

Nurettin KILIÇ

Hakan ORUÇ

Mustafa PARMAK

Hasan AKTAY

Sedat AKTAŞ

Turhan ŞAHİN

Nuri EMİR

Hilmi İMAMOĞLU

Necmettin DİNÇER

Nazmi ATLI

Nurettin ERGÜNALP

Salih TELLİ

Mehmet AYHAN

Zülfikar SÖZER

Adnan TÜRE

İzzet UYSAL