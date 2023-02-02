02 Şub 2023 - 17:37- Spor

Nice yıllara Nida!

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, kızının yüksek lisans mezuniyetini ve doğum gününü aynı anda kutladı. Başkan Koyun kişisel sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak “Güzel kızımın hem doğum gününü hem de yüksek lisans mezuniyeti ile kazandığı uzmanlık unvanını kutladık. Yolun açık, başarıların daim olsun kızım. İyi ki doğdun” mesajı yayınladı.