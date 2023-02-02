02 Şub 2023 - 17:37- Spor G: 02 Şub 2023 - 17:46

Nice yıllara Nida!

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, kızının yüksek lisans mezuniyetini ve doğum gününü aynı anda kutladı. Başkan Koyun kişisel sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak “Güzel kızımın hem doğum gününü hem de yüksek lisans mezuniyeti ile kazandığı uzmanlık unvanını kutladık. Yolun açık, başarıların daim olsun kızım. İyi ki doğdun” mesajı yayınladı.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Nice yıllara Nida! mask
Büyütmek için resme tıklayın

NİDA KOYUN UZMAN KLİNİK PSİKOLOG OLDU

Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan Nida Koyun, yüksek lisans eğitimini de Gedik Üniversitesi’nde başarıyla tamamlayarak uzman klinik psikolog oldu. 26. Yaşındaki Nida Koyun, onur belgesini de aldı. Başkan Koyun’un oğlu Gökalp Koyun da üniversite eğitimini sürdürüyor.

02 Şub 2023 - 17:37 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.282.213 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Biletler satışa çıktı mask
Biletler satışa çıktı
Hakan Öztürk İnegöl'e kiralandı mask
Hakan Öztürk İnegöl'e kiralandı
Enner misin mübarek?: Yasin fiyatını 5'e katladı mask
Enner misin mübarek?: Yasin fiyatını 5'e katladı
İskenderun 9 hafta, Kocaelispor ve Buca 5’er hafta lider oldu mask
İskenderun 9 hafta, Kocaelispor ve Buca 5’er hafta lider oldu
AMAN DİKKAT, BUCA 1928 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE, GENEL AVERAJDA BİR PUAN ÖNDE… mask
AMAN DİKKAT, BUCA 1928 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE, GENEL AVERAJDA BİR PUAN ÖNDE…
GÜL: “KULÜBÜN GERÇEK SAHİBİ TARAFTARLARDIR” mask
GÜL: “KULÜBÜN GERÇEK SAHİBİ TARAFTARLARDIR”
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL