Kocaelispor Hodri Meydan'a konuk oluyor

CUMA NAMAZI KILINACAK
Hodri Meydan Taraftarlar Derneği yeni yönetimi Kocaelispor’u İzmit Mimar Sinan Köprüsü’ndeki dernek lokalinde kahvaltıda ağırlayacak. Yeşil siyahlılarda Başkan Engin Koyun, yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli derneğin yeni yönetimi ile de tanışacak. Kahvaltının ardından çarşı turu atacak olan yeşil siyahlılar toplu şekilde Yeni Cuma Camii’nde Cuma Namazı kılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.