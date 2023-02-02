02 Şub 2023 - 17:57- Spor G: 02 Şub 2023 - 18:02

Kocaelispor Hodri Meydan'a konuk oluyor

Hodri Meydan’ın yeni yönetimi Kocaelispor takımını yarın kahvaltıda ağırlayacak. Organizasyona Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da davet edildi.
Kocaelispor Hodri Meydan'a konuk oluyor mask

CUMA NAMAZI KILINACAK

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği yeni yönetimi Kocaelispor’u İzmit Mimar Sinan Köprüsü’ndeki dernek lokalinde kahvaltıda ağırlayacak. Yeşil siyahlılarda Başkan Engin Koyun, yönetim kurulu, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli derneğin yeni yönetimi ile de tanışacak. Kahvaltının ardından çarşı turu atacak olan yeşil siyahlılar toplu şekilde Yeni Cuma Camii’nde Cuma Namazı kılacak.
# Kocaelispor

02 Şub 2023 - 17:57 - Spor

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