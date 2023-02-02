02 Şub 2023 - 18:09- Gündem G: 02 Şub 2023 - 18:13

Ziraat Odası Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu belli oldu!

Son derece gergin bir seçimin yapıldığı İzmit Ziraat Odası’nda başkanlığa yeniden Yusuf Karaaslan seçildi.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Ziraat Odası Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu belli oldu! mask
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ZİRAAT ODASI MECLİS ÜYELERİ
Engin Yılman, İbrahim Yılmaz, Feridun Solmaz, Nurettin Kılıç, Hakan Oruç, Mustafa Parmak, Hasan Aktay, Sedat Aktaş, Turhan Şahin, Nuri Emir, Hilmi İmamoğlu, Necmettin Dinçer, Nazmi Atlı, Nurettin Ergünalp, Salih Telli, Mehmet Ayhan, Ali Sezer, Zülfikar Sözer, Adnan Türe, İzzet Uysal

YÖNETİM KURULU
Yusuf Karaaslan, Engin Yılman, İbrahim Yılmaz, Ferudun Solmaz, Nurettin Kılıç, Hakan Oruç, Mustafa Parmak

02 Şub 2023 - 18:09 - Gündem

Muhabir  Cihat Polat

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