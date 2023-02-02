Ziraat Odası Meclis Üyeleri ve Yönetim Kurulu belli oldu!

ZİRAAT ODASI MECLİS ÜYELERİ
Engin Yılman, İbrahim Yılmaz, Feridun Solmaz, Nurettin Kılıç, Hakan Oruç, Mustafa Parmak, Hasan Aktay, Sedat Aktaş, Turhan Şahin, Nuri Emir, Hilmi İmamoğlu, Necmettin Dinçer, Nazmi Atlı, Nurettin Ergünalp, Salih Telli, Mehmet Ayhan, Ali Sezer, Zülfikar Sözer, Adnan Türe, İzzet Uysal
YÖNETİM KURULU
Yusuf Karaaslan, Engin Yılman, İbrahim Yılmaz, Ferudun Solmaz, Nurettin Kılıç, Hakan Oruç, Mustafa Parmak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.