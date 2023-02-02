Standart Pompa’dan KOÜ’ye önemli destek

Standart Pompa ve Makina Sanayi Ticaret AŞ ile Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ve Yazılım Mühendisliği Bölümü arasında iki farklı alanda çalışmalar başlatıldı ve önemli projelere imza atıldı. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yapılan ilk çalışmada Standart Pompa AŞ’nin yurt içi ve dışı satışlarında kullanılan online pompa seçim yazılımının yerlileştirilmesi amacıyla yeni bir yazılımın geliştirilmesi çalışmalarına başlandı.

YENİ LABORATUVAR KURULDU

İkinci çalışma kapsamında ise Kocaeli Üniversitesi BAP Koordinasyon Biriminin araştırma altyapı desteği ve Standart Pompa AŞ’nin desteği ile projelendirme ve kurulum işlemlerini Prof. Dr. Süleyman Yiğit ve araştırma görevlisi Ogan Karabaş’ın üstlendiği lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitim ve Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak üzere düzeneklerin kurulduğu Hidromekanik Ar-Ge Laboratuvarı açıldı.

KALABALIK KATILIM

Ar-Ge Laboratuvarının açılışı Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Standart Pompa ve Makina AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Terzi, rektör yardımcıları; Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Prof. Dr. Elif Öğüt, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Süleyman Yiğit, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Armağan Arıcı, Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerem Küçük, Standart Pompa AŞ Ar-Ge Müdürü Cezmi Nurşen, Kurumsal İletişim Müdürü Emel Terzi Ünal ve firma temsilcileri ile akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşti.

REKTÖR TEŞEKKÜR ETTİ

Açılış sonrası Sosyal Tesisler Kardelen salonunda düzenlenen yemekte konuşan Rektör Prof. Cantürk, “Bu tür iş birlikleri ile üniversitemiz, kentimiz, ülkemiz daha güzel noktalara gelecektir. Projelerimizi artırmalıyız. Hep birlikte koşarsak, üniversitemizi sanayi iş birlikleri çerçevesinde öne taşıyabilir, böylece üniversitemizi öne çıkarabilir ve hedeflerimize ulaşabiliriz. Bu vesileyle üniversitemize desteklerini sunan Standart Pompa AŞ yönetimine, çalışma ekibimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“BİZ DESTEĞE HAZIRIZ”

Standart Pompa ve Makina AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Terzi ise “Bu tür desteklere devam edeceğiz, siz yeter ki bizleri yönlendirin” açıklamasında bulundu. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Süleyman Yiğit de verilen desteklerden dolayı Standart Pompa ekibine teşekkür etti. Konuşmaların ardından Rektör Cantürk, destekçi firma yetkililerini makamında ağırladı.