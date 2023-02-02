02 Şub 2023 - 18:14- Eğitim G: 02 Şub 2023 - 18:17

Standart Pompa’dan KOÜ’ye önemli destek

KOÜ ile Standart Pompa ve Makina AŞ arasında yürütülen iş birliği ile Mühendislik Fakültesi’nde laboratuvar açılışları Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile şirketin yönetim kurulu üyesi Cevat Terzi’nin katılımı ile gerçekleşti
Standart Pompa’dan KOÜ’ye önemli destek mask
Haber albümü için resme tıklayın

Standart Pompa ve Makina Sanayi Ticaret AŞ ile Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ve Yazılım Mühendisliği Bölümü arasında iki farklı alanda çalışmalar başlatıldı ve önemli projelere imza atıldı. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yapılan ilk çalışmada Standart Pompa AŞ’nin yurt içi ve dışı satışlarında kullanılan online pompa seçim yazılımının yerlileştirilmesi amacıyla yeni bir yazılımın geliştirilmesi çalışmalarına başlandı.

YENİ LABORATUVAR KURULDU

İkinci çalışma kapsamında ise Kocaeli Üniversitesi BAP Koordinasyon Biriminin araştırma altyapı desteği ve Standart Pompa AŞ’nin desteği ile projelendirme ve kurulum işlemlerini Prof. Dr. Süleyman Yiğit ve araştırma görevlisi Ogan Karabaş’ın üstlendiği lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitim ve Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak üzere düzeneklerin kurulduğu Hidromekanik Ar-Ge Laboratuvarı açıldı.

KALABALIK KATILIM

Ar-Ge Laboratuvarının açılışı Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Standart Pompa ve Makina AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Terzi, rektör yardımcıları; Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Prof. Dr. Elif Öğüt, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Tekin Öztürk, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Süleyman Yiğit, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Armağan Arıcı, Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerem Küçük, Standart Pompa AŞ Ar-Ge Müdürü Cezmi Nurşen, Kurumsal İletişim Müdürü Emel Terzi Ünal ve firma temsilcileri ile akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşti.

REKTÖR TEŞEKKÜR ETTİ

Açılış sonrası Sosyal Tesisler Kardelen salonunda düzenlenen yemekte konuşan Rektör Prof. Cantürk, “Bu tür iş birlikleri ile üniversitemiz, kentimiz, ülkemiz daha güzel noktalara gelecektir. Projelerimizi artırmalıyız. Hep birlikte koşarsak, üniversitemizi sanayi iş birlikleri çerçevesinde öne taşıyabilir, böylece üniversitemizi öne çıkarabilir ve hedeflerimize ulaşabiliriz. Bu vesileyle üniversitemize desteklerini sunan Standart Pompa AŞ yönetimine, çalışma ekibimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“BİZ DESTEĞE HAZIRIZ”

Standart Pompa ve Makina AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Terzi ise “Bu tür desteklere devam edeceğiz, siz yeter ki bizleri yönlendirin” açıklamasında bulundu. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Süleyman Yiğit de verilen desteklerden dolayı Standart Pompa ekibine teşekkür etti. Konuşmaların ardından Rektör Cantürk, destekçi firma yetkililerini makamında ağırladı.

# Kocaeli Üniversitesi, eğitim

02 Şub 2023 - 18:14 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.282.213 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KOÜ, Nature Index’te ilk 10’da mask
KOÜ, Nature Index’te ilk 10’da
65 yaş üstüne güvenli insternet! mask
65 yaş üstüne güvenli insternet!
İSTEK Kocaeli Okulları faaliyetine son veriyor! mask
İSTEK Kocaeli Okulları faaliyetine son veriyor!
Atafen Eğitim Kurumları Okyanus Kolejlerine devrediyor mask
Atafen Eğitim Kurumları Okyanus Kolejlerine devrediyor
İZGİM'de çocuk atölyeleri başladı mask
İZGİM'de çocuk atölyeleri başladı
Başkan Hürriyet'ten ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarına ziyaret mask
Başkan Hürriyet'ten ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarına ziyaret
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL