02 Şub 2023 - 23:22- Asayiş G: 02 Şub 2023 - 23:27

Doğalgaz patlamasında ağır yaralanan anne oğul yaşam savaşını kaybetti

Gölcük'te doğalgaz patlamasında ağır yaralanan anne ve oğul yaşam savaşını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Doğalgaz patlamasında ağır yaralanan anne oğul yaşam savaşını kaybetti mask
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Olay, geçtiğimiz günlerde Gölcük Kavaklı Mahallesi 100. Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşanan doğalgaz patlamasında bina kullanılamaz hale gelirken 5 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan patlama nedeniyle mahallenin tamamında elektrik ve doğalgaz kesintisi de yapılmıştı. Yaralı olarak kurtarılan ve durumu ağır olan 65 yaşındaki Hanım Altınkaynak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlarım tüm müdahalelerine rağmen 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Altınkaynak'ın vefatı sevenlerini yasa boğarken cenazesi Gölcük Yunus Emre Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi. Annenin ölüm haberinin ardından aynı hastanede yaşam savaşı veren oğlu Mikdat Çebi geçtiğimiz saatlerde yaşamını yitirdi
# eğitim, Olay, yaralı, elektrik

02 Şub 2023 - 23:22 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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