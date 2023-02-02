Doğalgaz patlamasında ağır yaralanan anne oğul yaşam savaşını kaybetti

Olay, geçtiğimiz günlerde Gölcük Kavaklı Mahallesi 100. Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşanan doğalgaz patlamasında bina kullanılamaz hale gelirken 5 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan patlama nedeniyle mahallenin tamamında elektrik ve doğalgaz kesintisi de yapılmıştı. Yaralı olarak kurtarılan ve durumu ağır olan 65 yaşındaki Hanım Altınkaynak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorlarım tüm müdahalelerine rağmen 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Altınkaynak'ın vefatı sevenlerini yasa boğarken cenazesi Gölcük Yunus Emre Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi. Annenin ölüm haberinin ardından aynı hastanede yaşam savaşı veren oğlu Mikdat Çebi geçtiğimiz saatlerde yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.