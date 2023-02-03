03 Şub 2023 - 09:06- Asayiş G: 03 Şub 2023 - 09:45

Kiralık ev ilanıyla 4 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de internetten kiralık ev ilanı vererek aldıkları kaporalarla vatandaşları dolandıran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kiralık ev ilanıyla 4 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit ilçesinde, bir internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı verip 4 farklı kişiden ''kapora'' alınarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adresleri belirlenen 3 şüpheli operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve M.T. hakimlikçe tutuklanırken, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# emniyet

03 Şub 2023 - 09:06 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.266.569 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Uyuşturucu için evde sera kuran 4 kişi gözaltına alındı mask
Uyuşturucu için evde sera kuran 4 kişi gözaltına alındı
Kandıra'yı yasa boğan ölüm mask
Kandıra'yı yasa boğan ölüm
Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, 763 şüpheli yakalandı mask
Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, 763 şüpheli yakalandı
Üniversite öğrencisinin itirafları ağızları açık bıraktırdı mask
Üniversite öğrencisinin itirafları ağızları açık bıraktırdı
Gebze’de savcı gözaltına alındı mask
Gebze’de savcı gözaltına alındı
Define için öldürüldüğü iddia ediliyordu bakın ne oldu mask
Define için öldürüldüğü iddia ediliyordu bakın ne oldu
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL