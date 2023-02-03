Kiralık ev ilanıyla 4 kişiyi dolandıran 3 şüpheli yakalandı

İzmit ilçesinde, bir internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı verip 4 farklı kişiden ''kapora'' alınarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adresleri belirlenen 3 şüpheli operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve M.T. hakimlikçe tutuklanırken, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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# emniyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.