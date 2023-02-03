Olay, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Dolunay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, martının gagasına ve kanadına mantar kanca takıldı. Uzun süre hareketsiz kalan martı, vatandaşların dikkatini çekti. Durumu fark eden vatandaşlar martının takılan kancadan dolayı başını bile doğrultamadığını gördü. Bir süre vatandaşlar martıyı kancadan kurtarmaya çalışsa da çabaları sonuç vermedi. Durum, İzmit Belediyesine bildirildi. Adrese gelen veteriner hekimler yaptıkları çalışmayla martının gagasından kancayı çıkardı. Martının rahatladığı ve hareket haline geçtiği görülünce doğaya salındı. Martının hareketsiz anları ve ekipler tarafından kurtarılışı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
03 Şub 2023 - 09:30- Asayiş Güncelleme: 03 Şub 2023 - 09:42
Kanca takılan martı uzun süre hareketsiz kaldı
Kocaeli’de gagasına ve kanadına mantar kanca takılan martı uzun süre hareketsiz kaldı. Boynunu bile çeviremeyen martıyı fark eden vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtaramayınca durum belediyenin veteriner ekiplerine bildirildi. Kurtarılan martı yeniden doğaya salınarak özgürlüğüne kavuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.