03 Şub 2023 - 09:30- Asayiş G: 03 Şub 2023 - 09:42

Kanca takılan martı uzun süre hareketsiz kaldı

Kocaeli’de gagasına ve kanadına mantar kanca takılan martı uzun süre hareketsiz kaldı. Boynunu bile çeviremeyen martıyı fark eden vatandaşlar kendi çabalarıyla kurtaramayınca durum belediyenin veteriner ekiplerine bildirildi. Kurtarılan martı yeniden doğaya salınarak özgürlüğüne kavuştu.
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Olay, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Dolunay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, martının gagasına ve kanadına mantar kanca takıldı. Uzun süre hareketsiz kalan martı, vatandaşların dikkatini çekti. Durumu fark eden vatandaşlar martının takılan kancadan dolayı başını bile doğrultamadığını gördü. Bir süre vatandaşlar martıyı kancadan kurtarmaya çalışsa da çabaları sonuç vermedi. Durum, İzmit Belediyesine bildirildi. Adrese gelen veteriner hekimler yaptıkları çalışmayla martının gagasından kancayı çıkardı. Martının rahatladığı ve hareket haline geçtiği görülünce doğaya salındı. Martının hareketsiz anları ve ekipler tarafından kurtarılışı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
# Olay, Vatandaşlar

03 Şub 2023 - 09:30 - Asayiş

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