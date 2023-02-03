03 Şub 2023 - 10:28- Gündem G: 03 Şub 2023 - 10:33

Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayınlandı.
Kocaeli'de hava nasıl olacak? mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. Yarın için Kocaeli hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. 5 Şubat 2023 Pazar Kocaeli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 6 Şubat 2023 Pazartesi Kocaeli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 7 Şubat 2023 Salı Kocaeli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°.
# Hava

03 Şub 2023 - 10:28 - Gündem

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