Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kocaeli hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. Yarın için Kocaeli hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. 5 Şubat 2023 Pazar Kocaeli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 6 Şubat 2023 Pazartesi Kocaeli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 7 Şubat 2023 Salı Kocaeli hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°.
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# Hava
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.